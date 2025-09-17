신한은행, 핸드볼 'H리그'와 2년간 타이틀 스폰서 계약

▲ 정상혁 신한은행장(왼쪽)과 곽노정 SK 하이닉스 대표이사.

신한은행이 2년간 핸드볼 H리그 타이틀 스폰서를 맡게 됐습니다.한국핸드볼연맹은 "신한은행이 11월 개막하는 핸드볼 H리그 2025-2026 시즌부터 2년간 타이틀 스폰서를 맡아 후원에 나서기로 했다"며 "리그 명칭은 '신한 SOL뱅크 2025-2026 핸드볼 H리그'로 정했다"고 밝혔습니다.지난 시즌까지는 2년간 신한카드가 H리그 타이틀 스폰서를 맡았고, 올해부터 신한은행이 후원 계약을 체결하면서 신한금융그룹이 4년간 핸드볼 H리그를 후원하게 됐습니다.신한금융그룹은 2023년부터 3년간 핸드볼 국가대표팀 공식 후원사를 맡고 있기도 합니다.신한은행과 한국핸드볼연맹은 어제 경기도 이천 SK하이닉스 본사에서 타이틀 스폰서 조인식을 열었습니다.이 자리에는 정상혁 신한은행장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 겸 한국핸드볼연맹 총재 등이 참석했습니다.신한은행은 여자 프로농구 인천 신한은행 에스버드를 운영하고 있고, 프로야구 KBO리그 타이틀스폰서, 세계 기선전 바둑대회 개최 후원, 신한동해오픈 골프대회 개최 등 다양한 스포츠 후원 활동을 진행하고 있습니다.(사진=한국핸드볼연맹 제공, 연합뉴스)