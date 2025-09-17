타이완, 미국발 관세 충격 '무급휴가' 급증…보름 만에 2배

▲ 타이완 국기

타이완 제조업이 도널드 트럼프 미국 행정부가 부과한 상호관세 충격에 따라 무급휴가를 대거 늘리는 것으로 조사됐습니다.연합보와 중국시보 등 타이완 언론에 따르면 타이완 노동부는 15일 기준 제조업 근로시간단축휴가(무급휴가) 사례가 333개사, 7천334명으로 집계됐으며 이 가운데 미국발 관세 충격에 따른 사례는 242개사, 6천246명이라고 밝혔습니다.미국발 관세에 집적 영향을 받은 무급휴가 사례는 지난달 말 118개사, 3천55명에서 보름 만에 2배 이상으로 급증했습니다.노동부는 해당 기업 가운데 50% 이상은 주3일 휴무, 30%는 주4일 휴무를 시행하고 있다고 설명했습니다.타이완에서 관세 충격에 따른 무급휴가는 지난 6월 상반월(1천189명)에 처음으로 1천 명을 넘겼으며 7월 말(1천417명)까지 상대적으로 완만한 증가세를 보였습니다.그러나 8월 초 타이완에 상호관세 20%가 부과된 여파로 8월 상반월 조사에선 2천388명으로 급증했으며 지난달 말에는 3천55명까지 치솟았습니다.타이완 노동부는 이런 무급휴가 추세가 지속적으로 늘어날 가능성을 배제하지 않고 있으며 향후 추이를 예의주시하고 있다고 밝혔습니다.또한 현재 무급휴가로 대처하는 기업 대부분이 제조업 분야에 집중돼 있으며 상당수는 관세와 관련한 고객사의 관망에 따라 선제 대응에 나선 것으로 풀이된다고 덧붙였습니다.이와 관련해 제1야당인 국민당은 최근 정부가 반도체 수출 호황에 따른 고속 성장으로 올해 1인당 국내총생산(GDP)이 한국을 넘어설 것으로 밝힌 것이 사실상 허상이라고 주장했습니다.제2야당인 민중당도 타이완의 전통 산업이 생존과 폐업이라는 선택의 기로에 놓여 있다며 정부가 해결책을 강구해야 할 것이라고 지적했습니다.(사진=게티이미지코리아)