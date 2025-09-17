티맵, SKT '에이닷' 탑재…음성 안내 체계 전면 개편

이미지 확대하기

티맵이 SK텔레콤의 인공지능(AI) 서비스 '에이닷'을 적용해 차량 내 음성 안내 체계를 전면 개편했습니다.이번 개편으로 사용자는 음성만으로 경유지를 포함한 경로를 한 번에 설정할 수 있습니다.예를 들어 운전자가 "근처 주유소 들렀다 집에 가자"고 말하면 목적지인 집과 경유지인 주유소를 함께 인식해 최적의 경로를 안내하는 식입니다.또 운전자가 정확한 지명을 말하지 않아도 AI가 자동으로 교정해 적절한 후보지를 제시합니다.기존에는 유사 지명을 화면에 띄운 뒤 사용자가 직접 선택해야 했지만, 이제는 음성만으로 목적지를 지정할 수 있어 더 안전하고 편리한 주행이 가능해졌다는 설명입니다.조건·테마 기반 검색도 새로 도입됐습니다."주차 가능한 카페 찾아줘", "지금 영업하는 식당 어디야", "분위기 좋은 식당 가자", "아이와 함께 가기 좋은 곳 알려줘" 등 상황별·취향별 검색도 지원합니다.운전자의 주행 이력이나 즐겨찾기 데이터를 반영한 맞춤형 응답도 가능합니다.대화를 이어가듯 연관된 답변을 제공하는 기능도 강화됐습니다.이밖에 ▲ 실시간 교통 상황 확인 ▲ 전화·문자 발신 ▲ 플로(FLO)·멜론을 통한 음악 재생 ▲ 날씨·뉴스 조회 ▲ 일정 확인 ▲ 일반 검색 등 다양한 기능을 음성으로 수행할 수 있습니다.SK텔레콤과 티맵모빌리티는 이번 업그레이드가 운전자의 시선 분산을 줄여 보다 안전하고 편리한 주행 환경 조성에 기여할 것으로 기대합니다.이번 업데이트는 오늘(17일)부터 안드로이드 운영 체제에서 우선 제공되며, iOS 운영 체제에는 순차 확대될 예정입니다.(사진=SK텔레콤 제공, 연합뉴스)