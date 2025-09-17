농심, 미국 코스트코·월마트서 '케데헌' 협업 라면 출시

▲ 농심과 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 협업한 라면

농심이 미국 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)와 협업한 제품을 국내에 이어 미국에서도 출시했습니다.농심은 케이팝 데몬 헌터스 협업 제품을 미국 대형 유통채널인 월마트, 코스트코, 크로거와 아시아 식품을 판매하는 H마트에서 지난주부터 이번 주 사이에 출고했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.월마트 등 마트의 일부 매장에서 판매를 시작했으며 앞으로 입점을 확대할 예정입니다.농심은 신라면을 먼저 출시했으며 신라면 블랙, 신라면 툼바, 새우깡도 순차적으로 출고합니다.협업 제품 출시는 '케데헌'에서 주인공인 헌트릭스 멤버들이 농심 제품을 떠올리게 하는 컵라면을 먹어 화제가 된 것이 계기로 작용했습니다.농심 관계자는 "협업 제품으로 단기적인 판매를 확대하는 데 의미를 두기보다 소비자 인지도가 높아져 신라면 브랜드의 경쟁력을 한층 강화해 장기적으로 매출에 긍정적 효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했습니다.농심은 앞서 국내에서는 지난달 말 케데헌 협업 제품을 출시했습니다.미국 공장에서 생산한 협업 제품을 현지에 출시한 데 이어 수출을 통해 유럽과 동남아에서도 협업 제품을 선보일 계획입니다.농심은 지난달 20일 '케데헌'에 등장하는 캐릭터를 적용한 제품을 선보인다고 발표한 이후 주가가 30% 넘게 올랐습니다.지난 12일에는 52만 2천 원에 장을 마치며 신고가를 다시 썼습니다.(사진=연합뉴스)