LG전자, 미국 대형 건설사에 고효율·AI 가전 독점 공급

▲ LG전자 생활가전 인테리어

LG전자는 미국 대형 건축 기업(빌더) 센추리 커뮤니티스와 생활가전 독점 공급 계약을 맺었다고 오늘(17일) 밝혔습니다.LG전자는 2029년까지 센추리 커뮤니티스가 미국에 짓는 수만 채의 신규 주택 전부에 냉장고, 세탁기, 건조기, 식기세척기, 오븐 등 고효율·인공지능(AI) 가전을 공급하게 됐습니다.미국 환경청의 에너지스타 인증을 받은 고효율 가전으로 집 안 에너지 효율성을 높이고, AI 홈 플랫폼 'LG 씽큐 AI' 기반의 서비스로 차별화된 고객 경험을 제공할 계획입니다.LG전자의 빌더 전담 영업·서비스 조직 'LG 프로 빌더'를 주축으로 라이프스타일과 주택 구조, 지형 및 기후 등을 종합적으로 고려해 맞춤형으로 가전을 공급합니다.센추리 커뮤니티스는 미국 전역에 다양한 고객층을 위한 주택과 상업용 건물을 공급하는 대형 빌더로, 미국 상위 10대 빌더에 속합니다.이번 계약은 지난해 미국 2위 빌더 레나에 이은 두 번째 대형 빌더와의 파트너십 성과입니다.LG전자의 기업간거래(B2B) 생활가전 사업이 현지 시장에서 빠르게 입지를 넓히고 있다는 점에서 의미를 더합니다.LG전자는 올해 상반기 빌더 사업 영역에서 전년 동기 대비 70% 이상 성장한 매출을 기록했습니다.2023년과 비교하면 약 2.5배 증가했습니다.정규황 LG전자 북미지역대표 부사장은 "LG 가전의 뛰어난 성능과 품질, 브랜드 신뢰도를 다시 한번 입증받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로 미국 B2B 생활가전 시장 내 입지를 더욱 공고히 할 것"이라고 말했습니다.(사진=LG전자 제공, 연합뉴스)