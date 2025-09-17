한학자 총재 특검 자진 출석…김상민 전 검사 구속 기로

<앵커>



김건희 특검팀의 출석 요구에 세 차례나 응하지 않았던 통일교 한학자 총재는 오늘(17일) 특검에 자진 출석해 조사를 받고 있습니다. 한 총재는 권성동 의원에게 돈을 건넨 게 맞느냐는 취재진 질문에는 답변하지 않았습니다.



조윤하 기자입니다.



<기자>



오늘 오전 9시 50분쯤, 통일교 한학자 총재가 서울 광화문 김건희 특검팀에 자진 출석해 4시간째 조사가 이뤄지고 있습니다.



[한학자/통일교 총재 : (권성동 의원에게 1억 원 전달하신 거 맞습니까?) ……. (김건희 씨에게 목걸이와 가방 전달하라고 하셨습니까?) 비 오는데 수고가 많아요. 나중에, 나중에 들으세요.]



한 총재는 특검과 상의 없이 왜 오늘 자진출석했냐는 질문에는 자신이 "수술을 받아서 그랬다"며 "나중에 얘기하자"고 답했습니다.



건강상 이유로 특검팀 소환에 그간 세 차례나 응하지 않았던 한 총재가 특검 조사를 받는 건 이번이 처음입니다.



특검팀은 한 총재를 상대로 윤영호 통일교 전 세계본부장이 지난 2022년 1월 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하는 걸 사전에 승인을 했는지와, 윤 씨가 건진법사를 통해 김건희 여사에게 샤넬백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했는지 여부를 조사할 예정입니다.



한편, 김건희 여사에게 고가의 그림을 건네고 공천을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 검사가 오늘 오후 서울중앙지법에서 구속 심사를 받습니다.



특검팀은 김 전 검사에 대해 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다.



앞서 김 전 검사는 지난 9일 이뤄진 특검 조사에서 "김 여사 오빠 김진우 씨의 요청으로 돈을 받아 그림을 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인했는데, 오늘 심문에서도 비슷한 주장을 이어갈 걸로 보입니다.



채상병 특검팀은 오늘 오전 10시부터 이종섭 전 국방장관을 소환해 조사하고 있습니다.



이 전 장관은 호주대사 도피성 출국 의혹과 관련한 참고인 신분입니다.



이 전 장관은 특검에 출석하며 "특검 조사에 성실히 임하겠다"면서도 "출국금지 해제 문제는 너무 어이없는 것"이라고 말했습니다.



특검팀은 오는 23일 채상병 순직 사건 수사 외압 의혹과 관련해서는 이 전 장관을 피의자 신분으로 소환한다는 방침입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영)