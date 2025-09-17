위성락 "북러 군사동맹 상황…북핵·미사일 고도화 시점서 우려"

▲ 위성락 국가안보실장이 17일 서울 중구 한국프레스센터에서 한국신문방송편집인협회 주최로 열린 초청 간담회에서 발언을 하고 있다.

위성락 국가안보실장은 러시아가 북한에 핵추진잠수함용 원자로를 제공했다는 첩보를 군 당국이 입수했다는 보도와 관련해 "확인이 되지 않고 있다. (보도 내용이 사실인지) 명확하지 않은 것 같다"고 말했습니다.위 실장은 한국프레스센터에서 열린 한국신문방송편집인 간담회에 참석해 해당 보도가 사실인지에 대한 질문에 이같이 답했습니다.앞서 일부 언론은 정부 소식통을 인용해 "북한이 작년부터 러시아에 핵추진잠수함 기술 등을 집요하게 요청했고, 러시아가 올해 (원자로를) 제공하기로 결정한 것으로 보인다"고 보도했습니다.위 실장은 "오늘(17일) 보도가 나온 뒤 관련 부서에서 (해당 내용이 사실인지) 파악을 해봤는데 확인이 되지 않았다"고 설명했습니다.위 실장은 북러 관계 밀착 흐름과 관련해서는 "러시아와 북한은 군사동맹이 되는 상황에 이르렀는데, 특히 북한의 핵·미사일 역량이 고도화되는 시점에 이런 일이 있다는 점은 우려되는 대목"이라고 지적했습니다.이어 "결국 북러 간 협력이 지속되면 북한의 핵·미사일 역량이 커지는 것이고, 이는 남북 관계 및 우리 안보 이해, 한러관계에도 도움이 되지 않는다"며 "어떻게든 대처해야 할 일"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)