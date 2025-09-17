코레일 추석 예매 첫날 앱 한때 '먹통'…고객 불만 폭주

▲ 17일 오전 9시 10분 기준 코레일 앱 추석 기차표 예매 대기 순서

추석 연휴 기차표 예매 첫날 한국철도공사(코레일) 공식 앱과 웹사이트가 한때 먹통이 되면서 고객들이 불편을 겪었습니다.오늘(17일) 코레일에 따르면 오늘 오전 7시부터 전 국민을 상대로 하는 경부선·경전선·동해선(포항) 등 온라인 예매가 시작됐으나, 접속이 폭주하면서 세 시간 넘게 접속이 지연됐습니다.앱과 웹사이트에는 '명절 예매 화면으로 이동 중입니다'라는 메시지만 떠 있고 다음 화면으로 넘어가지 않는 일이 이어졌습니다.대기화면으로 넘어가더라도 대기 순서가 수 만 번을 넘어 1시간 넘게 기다리는 사례가 속출했습니다.100만 번을 넘은 경우도 있었습니다.오후 1시 현재 접속은 원활한 상황이지만, 이미 내달 7일까지 경부선 하행 열차표는 대부분 매진됐습니다.한 이용자는 "예전에는 접속하면 대기자 수가 표시되고, 먼저 접속한 이용자의 제한 시간이 지나면 순차적으로 접속할 수 있었는데 오늘은 아예 대기 번호조차 뜨지 않고 있다"고 말했습니다.사회관계망서비스(SNS)에는 "명절 기차표 7년째 구매하는 동안 한 번도 이런 적이 없었는데…너무 화가 난다", "새벽부터 일어나서 대기했는데 접속 제한 시간 3분 걸어놓으니 계속 로그아웃되고 있다"며 이용자들의 불만이 폭주했습니다.주요 인터넷 포털에도 코레일 관련 키워드 검색량이 급증하는 등 추석 표를 예매하지 못한 귀성객들이 발을 동동 굴렀습니다.코레일 관계자는 "평소 명절보다 두 배 가량 늘어난 긴 연휴로 많은 예매객이 한꺼번에 몰리면서 시스템 장애가 발생한 것으로 추정된다"며 "정확한 원인은 조사 중"이라고 말했습니다.실제 지난해 추석 연휴보다 기차표 예매 이용객이 72% 급증한 것으로 나타났습니다.코레일은 승차권 예매 사이트 접속 지연에 따라 당초 오후 1시까지였던 예매 시간을 오후 4시까지로 3시간 연장했습니다.18일 예정된 호남·전라·강릉선 등 예매 시간은 오전 7시에서 오후 1시까지로 변동이 없습니다.코레일은 "긴급 조치에 착수해 현재는 시스템이 정상화됐다"며 "접속 지연으로 불편을 겪은 국민 여러분께 깊이 사과드리며, 동일한 문제가 발생하지 않도록 시스템을 점검·보완하겠다"고 밝혔습니다.코레일은 당초 1∼4일로 예정됐던 올해 추석 연휴 승차권 예매를 2주 연기, 15일부터 18일까지 진행하고 있습니다.지난달 19일 발생한 무궁화호 열차 사상 사고 관련 선로 안정화 조치 등으로 열차 운행 조정이 필요해 예매 일정을 변경했다고 설명했습니다.65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 한 사전예매는 지난 15∼16일 진행됐습니다.(사진=코레일 홈페이지 캡처, 연합뉴스)