[스토브리그] 이대로 지선까지 '수박 색출' 레이더 켜고 쭉?…"이게 대통령 입장에서는" #곤뉴스

민주당의 강성 팬덤과 뗄 수 없는 단어가 하나 있죠. 바로 '수박'입니다. 윤태곤 더모아 정치분석실장은 SBS 유튜브 <정치컨설팅 스토브리그>의 고정 코너 '곤#뉴스'에서 '수박이 늘어난다'를 핵심 주제로 던졌는데요. 친명이 아닌 의원 찾기 어려운 민주당에서 수박이 늘어나다니, 이게 무슨 말일까요? 과연 '수박 색출' 모드는 지방선거까지 쭉 가는 걸까요?



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해 주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93