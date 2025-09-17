[스토브리그] 오세훈 '5선 도전'에 '안오석'연대까지 솔솔…"그건 또 뭡니까?" (feat. 박주민 민주당 의원)

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 출연한 박주민 민주당 의원. 서울시장 선거에 출마하냔 질문에 '진지하게 고민하고 있다'고 답했는데요. 그럼에도 숨길 수 없는 '오세훈 디스' 본능! 진지하게 고민만 하고 있는 거 아닌 거 같은데요? 안철수+오세훈+이준석 연대를 뜻하는 '안오석'에 대해서는 어떤 이야기를 했을까요? 영상으로 확인해 보시죠.



