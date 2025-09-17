[스토브리그] 조희대 압박하는 민주당…국힘은 그럼 지른다!! "이재명 탄핵" (feat. 박주민 민주당 의원)

민주당이 조희대 대법원장의 정치적 편향성을 주장하며 공개적으로 사퇴를 요구했습니다. "자진사퇴하지 않는다면 탄핵 대상이 될 수 있다"고 경고하기까지 했는데요. 그러자 국민의힘은 "헌법이 보장한 삼권분립을 정면으로 부정하는 폭거"라고 비판하고 "이재명 대통령 탄핵까지 법적으로 검토하고 있다"고 했습니다. SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그"는 박주민 의원과 함께 합니다. 변호사 출신인 박 의원은 조희대 대법원장의 거취 문제, 그리고 사법개혁에 대해 어떻게 생각하고 있을까요? 국민의힘은 왜 '대통령 탄핵'을 지른 걸까요? 또 서울시장 준비는 잘 되고 있는지 이야기 나눠보겠습니다.



