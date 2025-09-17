'김건희-양평고속도로 특혜 의혹' 국토부 서기관 구속 기로

▲ 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사 관련 사건을 수사하는 민중기 특별검사가 지난 7월 2일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 사무실 앞에서 발언하고 있다.

김건희 특검의 주요 수사 대상인 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 당시 국토교통부 실무자였던 서기관이 구속 갈림길에 섰습니다.국토부 서기관 김 모 씨는 오늘(17일) 오전 10시 30분 서울중앙지법 남세진 영장전담 부장판사 심리로 열린 구속 전 피의자 심문에 출석했습니다.김 씨는 심사에서 혐의를 어떻게 소명할 것인지 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 들어갔습니다.법원의 심사 결과는 이르면 이날 오후에 나올 것으로 전망됩니다.김 씨는 건설공사 업체 선정 과정에서 사업가로부터 금품을 수수한 혐의(특정범죄 가중처벌법상 뇌물)를 받는 것으로 알려졌습니다.특검팀은 기존의 양평고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 최근 김 씨의 주거지를 압수수색하는 과정에서 수백만 원 상당의 돈다발을 발견한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 별건 수사를 진행해 김 서기관이 3천여만 원을 수수한 정황을 파악했고, 그제(15일) 특가법상 뇌물 수수 혐의로 구속영장을 청구했습니다.현재 원주지방국토관리청 소속인 김 씨는 의혹 당시 용역업체에 양평고속도로 노선 변경을 제안한 인물로 전해졌습니다.특검 수사 대상에 오른 해당 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하면서 종점 노선을 김건희 여사 일가 땅 일대로 바꿔 특혜를 줬다는 내용입니다.원안인 양서면 종점 노선이 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데, 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 논란이 불거졌습니다.원희룡 당시 국토부 장관은 논란이 일자 같은 해 7월 사업 백지화를 선언했습니다.특검팀은 지난 7월 15일, 지난달 25일 김 씨를 두 차례 소환 조사했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)