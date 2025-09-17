카카오T 통합검색 개편…"목적지 맞춤형 정보 제공"

▲ 카카오T, 통합검색 개편

카카오모빌리티는 오늘(17일) 카카오T의 통합검색 기능을 새로 개편했다고 밝혔습니다.이에 따라 카카오T 서비스 및 이동 수단에 대한 정보 이외에 목적지 주변 및 도착 전후 정보를 광범위하게 탐색할 수 있다고 카카오모빌리티 측은 설명했습니다.공항을 검색하면 실시간 혼잡도와 주차 현황 정보가 특화 정보로 제공되고, 쇼핑몰 검색 시에는 현재 운영 중인 팝업이나 전시 정보, 내부 시설 정보가 함께 제공되는 식입니다.제안 배너 기능도 새로 추가됐습니다.이용자가 대형병원을 통합검색하는 경우 제안 배너를 통해 진료과를 선택하면, 해당 병원에서 제공하는 진료과 정보 및 진료과별 상세 위치가 함께 제공되는 기능입니다.카카오모빌리티는 통합검색을 통해 제공하는 정보의 범위를 이동 전후에 실질적으로 참조할 수 있는 사안까지 확장, 이용자가 이동 전후 필요한 정보를 폭넓게 확인할 수 있도록 고도화한다는 방침입니다.생성형 인공지능(AI) 접목을 통해 이용자 맞춤형 검색 결과 표출 등 기능도 추가 검토 중입니다.류긍선 대표는 "택시, 버스, 항공 등 다양한 이동 수단을 서비스로 제공하고 여러 목적지에 대해 이동 맥락에 특화된 데이터를 보유한 카카오모빌리티의 강점을 이용자들이 충분히 누리실 수 있도록 이번 통합검색 개편에 나서게 됐다"고 말했습니다.(사진=카카오모빌리티 제공, 연합뉴스)