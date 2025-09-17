SPC, 미국 텍사스 제빵공장 착공…2027년 가동 목표

▲ 파리바게뜨 텍사스 제빵공장

파리바게뜨를 운영하는 SPC그룹은 미국 텍사스주 제빵공장 착공 행사를 했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.착공식은 텍사스주 존슨카운티 벌리슨시의 산업단지 하이포인트 비즈니스 파크에 있는 제빵공장 부지에서 열렸습니다.착공식에는 허영인 SPC그룹 회장과 허진수 파리바게뜨 사장, 크리스 플레처 벌리슨 시장, 크리스토퍼 보데커 존슨 카운티 판사 등이 참석했습니다.SPC그룹이 공장에 투자한 금액은 2억 800만 달러(약 2천900억 원)입니다.SPC그룹은 오는 2029년 최종 완공을 목표로 세웠습니다.완공에 앞서 2027년에 1만 7천㎡의 생산 시설을 우선 건립해 가동하고, 2029년까지 2만 8천㎡ 규모로 확장해 나갈 계획입니다.공장의 설계와 시공은 미국 대형 건설사인 제이이던(JE Dunn)이 맡았습니다.앞서 SPC그룹은 약 15만㎡ 규모의 제빵공장 부지를 매입하고 존슨 카운티와 벌리슨 시로부터 최대 1천400만 달러(약 200억 원) 규모의 지원금을 승인받았습니다.텍사스 공장은 SPC그룹이 오는 2030년까지 1천 개 매장 개설을 목표로 하는 북미 시장과 향후 진출 예정인 중미 시장을 위한 교두보 역할을 맡습니다.SPC그룹은 현재 미국과 캐나다 등 북미 지역에서 파리바게뜨 매장 250여 개를 운영하고 있습니다.파리바게뜨 관계자는 "텍사스 공장은 파리바게뜨가 글로벌 베이커리 브랜드로 나아가기 위한 전진기지 역할을 담당하게 된다"며 "안전·품질·혁신·지속 가능성을 핵심 가치로 삼아 현지 지역사회 발전에도 기여하겠다"고 말했습니다.(사진=SPC그룹 제공, 연합뉴스)