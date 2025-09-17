CJ제일제당, 코스맥스 손잡고 '친환경 화장품 용기' 개발 나서

▲ CJ제일제당·코스맥스, 친환경 화장품 용기 개발 업무협약

CJ제일제당은 전날 성남 코스맥스 판교 사옥에서 코스맥스와 업무협약을 맺고 친환경 화장품 용기 개발에 나섰다고 오늘(17일) 밝혔습니다.이번 협약은 'PHA(생분해성 바이오 소재) 적용 화장품 용기 개발을 위한 것입니다.PHA는 퇴비화 시설과 토양, 해양에서 분해되는 특성이 있는 물질로, 미세플라스틱을 남기지 않아 석유계 플라스틱을 대체할 차세대 소재로 주목받고 있다고 CJ제일제당은 설명했습니다.CJ제일제당은 지난 2022년 PHA 소재 상업 생산을 시작하고 생분해 소재 전문 브랜드 팩트(PHACT)를 론칭했습니다.이번 협약을 통해 CJ제일제당이 화장품 용기에 적합한 소재를 개발하면 코스맥스는 이를 활용해 화장품 용기와 포장재를 개발하는 작업을 맡기로 했습니다.두 회사는 또 업계 박람회 등에 함께 참가해 'PHA 적용 화장품 용기'를 홍보하고 글로벌 뷰티 브랜드에 이 소재 사용을 제안하는 등 공동 마케팅도 하기로 했습니다.CJ제일제당은 이번 협업으로 PHA 상용화에 속도가 붙을 것으로 기대했습니다.정혁성 CJ제일제당 BMS 본부장은 "CJ제일제당은 PHA 분야 글로벌 선두 업체로 세계 1위 화장품 제조사개발생산(ODM) 기업인 코스맥스와의 협력을 통해 뷰티 분야에서 PHA 활용성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "긴밀한 협업을 통해 환경 부담을 줄일 수 있는 혁신적 소재를 선보일 것"이라고 말했습니다.(사진=CJ제일제당 제공, 연합뉴스)