고무보트 시운전까지…제주 밀입국 중국인 모두 불법체류 전력

▲ 해경과 경찰 등 관계자들이 8일 오전 제주시 한경면 용수리 해안가에서 이날 오전 발견된 미확인 보트를 조사해 인양하려 하고 있다.

최근 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 6명 모두 제주와 경기도 지역에서 불법 체류하다 추방된 중국인이었던 것으로 드러났습니다.제주지방해양경찰청은 출입국관리법 위반 혐의로 고무보트를 타고 제주로 밀입국한 중국인 6명 전원을 구속했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.해경은 또 이들을 도운 중국인 조력자 2명과 운반·알선책 2명도 출입국관리법 위반 등 혐의로 입건해 조사하고 있습니다.중국인 6명은 모두 지난 7일 오후 중국 남동부 장쑤성 난퉁시에서 90마력 엔진이 달린 고무보트를 타고 460㎞를 항해해 이튿날 새벽 6시 제주시 한경면 용수리 해안을 통해 밀입국한 혐의를 받습니다.밀입국한 중국인은 서로 모르는 관계의 남성 5명과 여성 1명입니다.이들 중 밀입국 모집책인 30대 중국인 A 씨는 지난 5월 함께 제주로 밀입국할 사람을 모집하는 광고글을 중국 사회관계망(SNS) 채팅방에 올려 총 6명이 함께 밀입국을 모의했습니다.범행 계획을 모두 총괄한 모집책 A 씨를 제외한 5명이 1인당 약 400만 원씩 총 2천만 원을 모은 뒤 고무보트와 연료·식량을 구입하고, 시운전을 해보는 등 사전 준비를 철저히 했던 것으로 조사됐습니다.또 목적지 제주도와 가장 거리가 짧은 중국 난퉁시를 출발지로 설정, 지난 7일 중국시간 낮 12시 19분 출항했습니다.이들은 제주시 한경면 용수리 해녀탈의장 인근 해안에 도착하자마자 보트를 버리고 제주시와 서귀포시 지역으로 뿔뿔이 흩어졌습니다.이들 중국인 일부는 제주에 있던 중국인 조력자의 도움을 받아 도주하다 밀입국한 다음 날인 8일부터 11일까지 나흘간 경찰에 검거되거나 경찰의 수사망이 좁혀오자 자수했습니다.또 검거 과정에서 한 30대 중국인은 화물차에 숨어 배편을 통해 제주를 빠져나간 뒤 충북 청주에서 긴급체포되기도 했습니다.이들 6명 중 5명은 제주, 1명은 경기도 지역에서 불법 체류하다 추방된 전력이 있기 때문에 합법적 입국 통로가 차단되자 극단적인 밀입국 방식을 선택한 것으로 조사됐습니다.이들은 적게는 약 4년간 길게는 약 7년간 우리나라에서 감귤 선과장이나 양식장, 밭에서 일용직 노동을 하며 체류하다 지난해와 올해 초 강제출국당했습니다.해경은 "제주에 고무보트를 타고 밀입국을 시도하다 적발된 사례는 이번이 처음"이라면서도 상습적인 밀입국 루트 가능성에 대해서는 "단발성 사건으로 보인다"고 일축했습니다.이번 사건으로 제주 해상 경계 체계에 허점이 드러났다는 지적도 나옵니다.제주 해안 약 250㎞ 구간에 설치된 열영상감시장비(TOD) 40여 대가 24시간 가동 중이지만 중국인들의 밀입국을 감지하지 못했다는 지적이 이어지고 있습니다.이에 대해 해경은 "제주해양경찰청의 해안경비 관할 면적은 총 9만 2천872㎢로, 제주도 면적의 50배이자 우리나라 바다의 26% 면적에 달한다"며 "관할 면적이 넓은 만큼 장비와 인력 확충이 필요하다"고 설명했습니다.이어 "해안경비단 레이더와 TOD 장비를 통해 미확인 선박을 감지하면 해양경찰의 경비세력이 미확인 선박을 추적하고 검문검색을 통해 식별하는 절차를 훈련하고 있다"며 "앞으로도 유관기관과 공조체계를 강화하도록 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)