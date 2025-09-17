삼성물산, 카타르 최대 규모 태양광 공사 수주…'1.4조 원 규모'

▲ 삼성물산-카타르에너지, 카타르 듀칸 태양광 발전 서명 행사

삼성물산이 카타르 최대 규모 태양광 발전 프로젝트 공사를 1조 4천억 원대에 따내며 신재생에너지 분야 입지를 확대했습니다.삼성물산은 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지가 발주한 태양광 발전 프로젝트 낙찰통지서를 수령하고 카타르에너지와 서명식을 열었다고 오늘(17일) 밝혔습니다.삼성물산은 프로젝트의 설계·조달·시공(EPC)을 맡았습니다.수주액은 약 1조 4천600억 원 규몹니다.이번 프로젝트는 카타르 수도 도하에서 서쪽으로 80㎞ 떨어진 듀칸 지역에 2030년까지 총 발전용량 2천㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소를 건설하는 사업입니다.부지 규모는 여의도 면적의 9배에 달하는 27㎢이며, 사용되는 태양광 패널은 274만 장에 달합니다.발전 용량은 카타르 75만 가구에 전력을 공급할 수 있는 수준으로 추산됐습니다.이는 카타르 최대 규모 태양광 발전 프로젝트이자 한국 건설기업이 시공하는 태양광 발전사업 중 역대 최대 용량이라고 삼성물산은 전했습니다.삼성물산은 이번 사업에서 설계부터 시공까지 전 과정을 단독 수행할 예정입니다.태양 추적식 트래커를 적용해 발전량을 최대화하고, 중동 사막의 고온 환경에서도 이상 없이 작동하는 인버터를 설치해 발전 효율을 높일 계획이라고 삼성물산은 설명했습니다.듀칸 태양광 발전은 신재생을 중심으로 에너지 전환을 가속하는 '카타르 국가 비전 2030'의 핵심 프로젝트로 꼽힙니다.삼성물산은 앞서 라스라판과 메사이드 지역에서 875㎿ 규모의 태양광 발전 프로젝트를 성공적으로 수행한 데 이어 듀칸 프로젝트까지 따내 카타르 전체 태양광 발전 용량의 80%가량을 단독으로 맡게 됐습니다.김성준 삼성물산 ES영업본부장(부사장)은 "태양광 발전 프로젝트를 비롯해 카타르에서 다수 프로젝트를 수행하며 쌓은 신뢰를 바탕으로 신재생에너지 EPC 분야 리더십을 더욱 강화하게 됐다"고 말했습니다.(사진=삼성물산 제공, 연합뉴스)