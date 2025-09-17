뉴스

[날씨] 전국 곳곳 가을 폭우…서울 낮 최고 24도

SBS 뉴스
작성 2025.09.17 12:45 조회수
가을 폭우가 쏟아집니다.

현재 레이더 영상을 살펴보시면 일부 중부와 전북 지역에 강한 비구름이 위치해 있고요.

현재 전주에는 시간당 40mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.

특보 현황을 살펴보시면 일부 강원과 경기 남부, 전북 지역에 호우주의보가 내려져 있고요.

충남 서해안과 전북 서해안 지역에는 강풍 특보도 발효됐습니다.

앞으로 비구름은 전국으로 확대되겠고요.

밤이 되면 비는 대부분 그치겠습니다.

예상되는 강수량 살펴보시면 경기 남부 지역에 100mm 이상, 강원 내륙과 전북 북부, 제주 지역에도 80mm가 넘는 많은 비가 내리겠고요.

그 밖의 지역도 최고 40~70mm로 적지 않은 비가 내리겠습니다.

특히 중부 지방은 오후까지 돌풍과 천둥 번개를 동반하며 시간당 30~50mm 안팎의 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.

오늘 서울의 낮 최고 기온 24도로 중부 지방의 더위는 주춤하겠고요.

남부 지방은 대구의 낮 최고 기온 32도까지 오르겠습니다.

금요일과 토요일 사이 또다시 전국에 비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
