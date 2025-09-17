"무너지는 소리"…제주 성산일출봉서 '굉음' 무슨 일

<앵커>



유네스코 세계 자연유산이자 천연기념물인 성산 일출봉의 한 절벽에서 암석과 토사가 무너졌습니다. 다행히 다친 사람은 없었지만, 추가 낙석 발생 가능성이 커서 안전 조치가 필요한 상황입니다.



JIBS 김동은 기자입니다.



지질학적 가치가 매우 높아 세계자연유산으로 등재된 성산일출봉입니다.



탐방로에서 서쪽으로 1km가량 떨어진 해안가의 한 절벽.



높이 7m 정도 되는 수직 절벽 한쪽에 무언가 떨어져 나간 흔적이 확인됩니다.



바닥에는 커다란 나무들이 부러진 채 널브러져 있고, 곳곳에서 암석과 토사들도 확인됩니다.



이 낙석 사고 당시 무너지는 소리가 먼 곳에서도 들릴 정도로 아찔했지만, 다행히 다친 사람은 없었습니다.



[목격자 : 차 사고 난 줄 알았는데, 소리가 우르르, 쾅쾅하면서 엄청난 소리가 들려서 낚시하던 사람들도 다 도망갈 정도였으니까.]



절벽에서 떨어져 나간 것만 가로 1미터, 세로 2m가량으로 추정됩니다.



이곳 성산일출봉에서 일부 낙석이 발생하기는 하지만, 이처럼 규모가 큰 낙석이 발생한 건 흔치 않은 일입니다.



사고 현장에 대한 출입 통제 조치가 내려진 가운데, 원인 조사도 본격적으로 시작됐습니다.



현재로서는 최근 계속된 폭우에 지반이 약해진 데다, 나무뿌리 등으로 인해 암석 균열이 심화된 것으로 추정됩니다.



더 걱정되는 건 추가 낙석 발생 가능성이 적지 않다는 점입니다.



성산일출봉은 만들어진 지 5천 년 밖에 되지 않은 수성화산체로, 화산재 등으로 퇴적돼 만들어진 응회암은 밀도가 낮아 다른 암석보다 비바람에 약하기 때문입니다.



올해 초에도 인근에서 소규모 낙석이 발생했던 것으로 전해졌습니다.



[기진석/제주세계유산본부 팀장 : 성산일출봉이 만들어진 지가 5천 년 정도밖에 안 돼 아직 고화도 덜 된 상태입니다. 그래서 비가 오거나 계절이 바뀔 때 붕괴나 낙석 같은 게 한 번씩 일어나는 경우가 있습니다.]



하지만 현장에 낙석 위험을 알리는 경고판이 없는 데다, 절벽 안쪽까지 누구나 접근 가능해 추가 안전 조치도 필요한 상황입니다.



성산일출봉 전역에 대한 낙석 예방 등 안전 대책은 내년부터 이뤄지는 종합 용역이 끝난 뒤에나 수립될 전망입니다.



(영상취재 : 고승한 JIBS)



JIBS 김동은