오늘 전국에 비…중부 돌풍·천둥 동반 강한 비

<앵커>



오늘(17일) 전국에 비가 내립니다. 특히 중부 지방은 오후까지 시간당 30~50mm 안팎에 강한 비가 쏟아질 때가 있겠습니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



가을 폭우가 쏟아집니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면요.



일부 중부와 전북 지역에 비구름이 위치해 있습니다.



특히 현재 전북 군산에는 시간당 40mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있고요.



서울에도 한때 시간당 40mm가 넘는 강한 비가 내렸습니다.



현재 특보 현황을 살펴보시면 일부 경기 남부와 강원 북부 지역에 호우주의보 내려져 있습니다.



앞으로 비구름은 전국으로 확대되겠고요.



밤이 되면 비는 대부분 그치겠습니다.



예상되는 강수량을 살펴보시면 경기 남부 지역에 100mm 이상, 강원 내륙과 전북 북부, 제주 지역에 80mm 이상의 많은 비가 집중되겠고요.



그 밖의 지역에서도 적게는 40에서 많게는 70mm로 꽤 많은 비가 내리겠습니다.



특히 중부 지방은 오후까지 돌풍과 천둥 번개를 동반하면서 시간당 30~50mm 안팎의 강한 비가 내릴 때 있겠습니다.



지역별 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 24도로 중부 지방은 다소 쌀쌀하겠고요.



남부 지방은 대구의 낮 최고 기온 32도까지 오르겠습니다.



금요일과 토요일에는 또다시 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)