한학자 총재 특검 자진 출석…이종섭 전 장관 소환

<앵커>



김건희 특검팀의 출석 요구에 세 차례나 응하지 않았던 통일교 한학자 총재가 오늘(17일) 특검에 자진출석해 조사를 받습니다. 특검 사무실 나가있는 취재기자 연결합니다.



조윤하 기자, 한 총재의 출석상황부터 전해주시죠.



<기자>



네, 통일교 한학자 총재는 오늘 오전 9시 50분쯤 서울 광화문 김건희 특검팀에 자진 출석했습니다.



[한학자/통일교 총재 : (권성동 의원에게 1억 원 전달하신 거 맞습니까?) ……. (김건희 씨에게 목걸이와 가방 전달하라고 하셨습니까?) 비 오는데 수고가 많아요. 나중에, 나중에 들으세요.]



한 총재는 특검과 상의 없이 왜 오늘 자진출석했냐는 질문에는 자신이 "수슬을 받아서 그랬다"며 "나중에 얘기하자"고 답했습니다.



건강상 이유로 특검팀 소환에 그간 세 차례나 응하지 않았던 한 총재가 특검 조사를 받는 건 이번이 처음입니다.



특검팀은 한 총재를 상대로 윤영호 통일교 전 세계본부장이 지난 2022년 1월 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하는 걸 사전에 승인을 했는지와, 또 윤 씨가 건진법사를 통해 김건희 여사에게 샤넬백 등을 건네면서 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했는지 여부를 조사할 예정입니다.



<앵카>



오늘 김상민 전 부장검사에 대한 구속 전 피의자 심문도 열리죠?



<기자>



네, 김건희 여사에게 고가의 그림을 건네고 공천을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 검사가 오늘 오후 서울중앙지법에서 구속 심사를 받습니다.



특검팀은 김 전 검사에 대해 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다.



앞서 김 전 검사는 지난 9일 이뤄진 특검 조사에서 "김 여사 오빠 김진우 씨의 요청으로 돈을 받아 그림을 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인했는데, 오늘 심문에서도 비슷한 취지의 주장을 이어갈 걸로 보입니다.



<앵커>



채상병 특검 수사 상황도 전해주시죠.



<기자>



채상병 특검팀은 오늘 10시부터 이종섭 전 국방장관을 소환해 조사하고 있습니다.



이 전 장관은 호주대사 도피성 출국 의혹과 관련한 참고인 신분입니다.



이 전 장관은 앞서 "특검 조사에 성실히 임하겠다"면서도 "출국금지 해제 문제는 너무 어이없는 것"이라고 말했습니다.



특검팀은 오는 23일 채상병 순직 사건 수사 외압 의혹과 관련해서는 이 전 장관을 피의자 신분으로 소환한다는 방침입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영)