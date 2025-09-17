인천 송도서 중학생 유인 신고…알고 보니 연예기획사 '캐스팅'

인천 송도에서 누군가 중학생을 유인하려고 했다는 신고가 들어왔으나 조사 결과 연예기획사의 이른바 '길거리 캐스팅'인 것으로 확인됐습니다.



인천 연수경찰서에 따르면 지난 15일 오후 3시 40분쯤 연수구 송도동 모 중학교 앞에서 누군가 중학생을 유인하는 것으로 의심된다는 신고가 112에 접수됐습니다.



신고자는 "한 여성이 여학생들을 툭툭 건드리고 데려가서 물어보는 것 같다"고 경찰에 전했습니다.



경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 차량 번호를 토대로 추적한 결과 미성년자 유인 용의자로 지목된 30대 추정 여성 A 씨는 연예기획사 직원인 것으로 확인됐습니다.



A 씨는 당시 기획사 대표가 모는 차량에서 내린 뒤 중학생 2명에게 사원증을 보여주면서 부모 연락처를 받은 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 파출소에 출석해 "모델로 섭외하고 싶은데 부모에게 의사를 물어보기 위해 연락처를 받았다"는 취지로 설명했습니다.



경찰 관계자는 "연예기획사 사장도 파출소로 와서 A 씨가 실제 직원인 사실을 확인했다"며 "범죄 연관성이 없어 사건을 종결했다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)