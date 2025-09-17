'메시 1골 1도움' 마이애미, '김기희 풀타임' 시애틀에 설욕

▲ 득점 후 기쁨을 나누는 메시(왼쪽)와 조르디 알바.

미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미가 시애틀 사운더스에 리그스컵 결승전 패배를 설욕했습니다.마이애미는 오늘(17일) 미국 플로리다주 포트 로더데일의 체이스 스타디움에서 열린 2025 MLS 34라운드 홈경기에서 나란히 1골 1도움을 기록한 리오넬 메시와 조르디 알바의 활약을 엮어 시애틀에 3대 1로 이겼습니다.오늘 경기는 지난 1일 미국 워싱턴주 시애틀의 루멘 필드에서 열린 2025 리그스컵 결승전의 '리턴 매치'로 관심을 끌었습니다.당시 마이애미는 3대 0으로 완패해 시애틀에 우승 트로피를 내줬습니다.경기 후에는 양 팀 선수단이 충돌하면서 마이애미 공격수 루이스 수아레스가 상대 팀 스태프에게 침을 뱉는 일이 벌어져 논란이 일었습니다.수아레스는 결국 리그스컵 6경기에 MLS 3경기를 더해 총 9경기 출전 정지 징계를 받아 16일 만에 이뤄진 이날 두 팀의 재대결에는 나서지 못했습니다.오늘 메시는 전반 12분 알바의 선제골을 도운 데 이어 전반 41분에는 알바가 페널티지역 왼쪽에서 찔러준 공에 문전으로 쇄도하며 왼발을 갖다 대 결승 골을 뽑았습니다.시즌 20골(11도움)을 기록한 메시는 득점 선두인 내슈빌 SC의 샘 서리지(21골)에게 한 골 차로 따라붙었습니다.시애틀의 중앙수비수 김기희는 선발 출전해 풀타임을 소화했습니다.후반 초반 태클을 하다 상대 선수에게 밟혀 왼 팔목 부위에 통증을 호소한 이후 응급 치료를 받고는 붕대를 감은 채 남은 시간도 뛰었습니다.마이애미는 승점 49로 동부 콘퍼런스 5위로 뛰어올랐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)