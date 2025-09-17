조국 "혁신당, 조희대 탄핵안 준비"

▲ 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 17일 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 검찰 개혁·사법 개혁에 대한 입장을 말하고 있다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장은 오늘(17일) "조국혁신당은 이미 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 준비해뒀다"고 밝혔습니다.조 위원장은 오늘 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 "조국혁신당은 조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부를 만들겠다"며 이같이 전했습니다.조 위원장은 사법부를 향해 "국민적 불신과 분노, 개혁 요구에 직면했다"며 사법 개혁의 필요성을 강하게 주장했습니다.그러면서 조 대법원장을 향해 "지금이라도 국민 앞에 해명하고 사과해야 한다. 스스로 거취를 고민하는 것이 맞다"며 "이를 거부한다면 국회가 나설 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.여기에 조 대법원장이 지난 대선 직전 당시 대선 후보였던 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 파기환송한 것을 두고 특검 도입 필요성도 주장했습니다.서상범 당 법률위원장은 회의 직후 기자들과 만나 조 대법원장 탄핵소추안과 관련해 "파기환송 사건 자체가 불공정했고 여러 정치적인 개입이 있었다는 내용"이라며 발의 시점에 대해선 "아직 논의 중"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)