조국 "혁신당, 조희대 탄핵안 준비"

▲ 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 17일 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 검찰 개혁·사법 개혁에 대한 입장을 말하고 있다.
조국혁신당 조국 비상대책위원장은 오늘(17일) "조국혁신당은 이미 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추안을 준비해뒀다"고 밝혔습니다.
조 위원장은 오늘 국회에서 열린 '끝까지 간다' 특별위원회 회의에서 "조국혁신당은 조희대 없는 대법원, 지귀연 없는 재판부를 만들겠다"며 이같이 전했습니다.
조 위원장은 사법부를 향해 "국민적 불신과 분노, 개혁 요구에 직면했다"며 사법 개혁의 필요성을 강하게 주장했습니다.
그러면서 조 대법원장을 향해 "지금이라도 국민 앞에 해명하고 사과해야 한다. 스스로 거취를 고민하는 것이 맞다"며 "이를 거부한다면 국회가 나설 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.
여기에 조 대법원장이 지난 대선 직전 당시 대선 후보였던 이재명 대통령의 공직선거법 위반 사건을 파기환송한 것을 두고 특검 도입 필요성도 주장했습니다.
서상범 당 법률위원장은 회의 직후 기자들과 만나 조 대법원장 탄핵소추안과 관련해 "파기환송 사건 자체가 불공정했고 여러 정치적인 개입이 있었다는 내용"이라며 발의 시점에 대해선 "아직 논의 중"이라고 전했습니다.
(사진=연합뉴스)