'케데헌', 넷플릭스 첫 3억 뷰 돌파…공개 13주에도 1위

▲ 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 속 한 장면

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 넷플릭스 콘텐츠 가운데 처음으로 누적 시청수 3억 회를 넘기는 대기록을 세웠습니다.넷플릭스 공식 사이트 '투둠'에 따르면 '케데헌'의 누적 시청수는 3억 1천420만으로 집계됐습니다.누적 시청수는 총 시청 시간을 콘텐츠 러닝타임으로 나눠 산출하는데, 케데헌의 누적 시청수는 지금까지 공개된 넷플릭스 모든 영화·쇼를 통틀어 가장 높은 수치입니다.'케데헌'은 이미 2주 전에 넷플릭스 전체 1위 기록을 세웠고, 2위인 '오징어 게임 시즌1'(2억 6천520만)과의 격차를 계속 벌려 왔습니다.넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 비교해 이용자가 가장 많이 본 영화와 쇼를 집계합니다.'케데헌'은 공개 13주 연속으로 영어 영화 10위 안에 이름을 올렸고, 지난주(8∼14일)에도 시청수 2천260만을 기록하며 주간 1위 자리를 지켰습니다.국가별로는 미국, 영국, 스페인, 아르헨티나, 이집트, 말레이시아, 카타르 등 39개국에서 1위였습니다.'케데헌'은 케이팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 세상을 구하는 이야기로 빌보드 차트 정상을 휩쓴 오리지널사운드트랙(OST) 인기와 더불어 한국적인 요소를 깨알같이 녹여낸 장면과 유쾌한 대사로 반복 시청이 이어지며 꾸준히 사랑받고 있습니다.