부탁받은 1억 횡령하고 강도 자작극…조선족 3명 징역형 집유

1억여 원을 횡령하고 강도를 당한 것처럼 자작극을 벌인 한국계 중국인(조선족)들이 나란히 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.



서울남부지법 형사15단독 김웅수 판사는 오늘(17일) 횡령과 위계공무집행방해 혐의로 구속기소된 50대 여성 A 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



같은 혐의로 구속기소 된 조선족 남성 B 씨와 B 씨 아들에게는 각각 징역 1년 2개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.



다만 이들 부자에게 적용됐던 위계공무집행방해 혐의에 대해서는 범죄의 증명이 없다고 보고 무죄로 판단했습니다.



재판부는 "수사기관 진술, 범행 이후 보인 태도와 행동, 취득하려 한 이익 규모 등을 종합하면 A 씨와 공모하지 않았다는 B 씨와 B 씨 아들의 말이 설득력 있다"고 봤습니다.



이어 "A 씨의 위계공무집행방해 행위는 많은 인력을 동원하게 해 공적 비용을 낭비했다"라면서도 "피고인들이 잘못을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점을 참작했다"고 양형 이유를 설명했습니다.



A 씨는 한 50대 한국인 남성으로부터 자기 계좌에서 현금을 인출해 전달해달라는 부탁을 받고 1억 1천만 원을 인출해 이를 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



그는 평소 알고 지내던 B 씨를 범행에 끌어들였고, B 씨는 중국에 거주하는 아들을 입국시켜 셋이 '강도 자작극'을 공모한 혐의도 받았습니다.



범행 당일 A 씨는 강도 역할을 맡은 B 씨 아들에게 현금을 건네준 후 경찰에 "칼을 든 남성에게 돈을 뺏겼다"고 신고했습니다.



B 씨 아들은 옷을 갈아입고 중국으로 도주하려 했지만 신고 약 4시간 만에 인천국제공항에서 긴급체포됐습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)