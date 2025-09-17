송언석, '그리됐으면 좋았을 것' 발언에 "본의 아니게 발생, 유감"

국민의힘 송언석 원내대표는 민주당 정청래 대표의 교섭단체 대표 연설 도중 자신의 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이라는 취지의 발언에 대해 유감을 표시했습니다.



송 원내대표는 오늘(17일) "사실 본회의장에서 발언 중 이런저런 외침이 있는 것은 늘 있던 일"이라며, "그런 것이 문제가 된다면 제가 교섭단체 연설할 때 욕설과 비난을 한 민주당 의원들도 윤리위에 회부되는 것이 타당할 것"이라고 말했습니다.



이어 "정 대표가 '불귀의 객이 됐을 거다, 죽었을 거다'라고 표현했는데 당 대표의 발언은 무게가 달라야 한다"며 "진실과 팩트에 맞게 발언해야 하는데 어떤 근거에서 '불귀의 객, 죽었을 것'이라고 발언했는지 짚어야 한다"고 반박했습니다.



송 원내대표는 "본회의장에서 본의 아니게 그런 일이 발생한 것에는 저도 유감"이라며 "전체 상황은 형평성 있게 다뤄달라"고 덧붙였습니다.



앞서 지난 9일 정 대표가 국회 교섭단체 대표 연설에서 "노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 말하자 국민의힘 의석 쪽에서 '제발 그리됐으면 좋았을걸'이라는 말이 나왔는데, 민주당은 송 원내대표를 이 발언의 당사자로 지목하고 국회 윤리위원회에 제소했습니다.