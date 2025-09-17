뉴스

송언석, '그리됐으면 좋았을 것' 발언에 "본의 아니게 발생, 유감"

김형래 기자
작성 2025.09.17 10:11 조회수
송언석, '그리됐으면 좋았을 것' 발언에 "본의 아니게 발생, 유감"
국민의힘 송언석 원내대표는 민주당 정청래 대표의 교섭단체 대표 연설 도중 자신의 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이라는 취지의 발언에 대해 유감을 표시했습니다.

송 원내대표는 오늘(17일) "사실 본회의장에서 발언 중 이런저런 외침이 있는 것은 늘 있던 일"이라며, "그런 것이 문제가 된다면 제가 교섭단체 연설할 때 욕설과 비난을 한 민주당 의원들도 윤리위에 회부되는 것이 타당할 것"이라고 말했습니다.

이어 "정 대표가 '불귀의 객이 됐을 거다, 죽었을 거다'라고 표현했는데 당 대표의 발언은 무게가 달라야 한다"며 "진실과 팩트에 맞게 발언해야 하는데 어떤 근거에서 '불귀의 객, 죽었을 것'이라고 발언했는지 짚어야 한다"고 반박했습니다.

송 원내대표는 "본회의장에서 본의 아니게 그런 일이 발생한 것에는 저도 유감"이라며 "전체 상황은 형평성 있게 다뤄달라"고 덧붙였습니다.

앞서 지난 9일 정 대표가 국회 교섭단체 대표 연설에서 "노상원 수첩이 현실로 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 이 세상 사람이 아니었을 것"이라고 말하자 국민의힘 의석 쪽에서 '제발 그리됐으면 좋았을걸'이라는 말이 나왔는데, 민주당은 송 원내대표를 이 발언의 당사자로 지목하고 국회 윤리위원회에 제소했습니다.
