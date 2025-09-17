뉴스

이마트, '절임 배추' 할인 예약 판매…"추석 김치 수요 겨냥"

이태권 기자
작성 2025.09.17 09:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이마트, '절임 배추' 할인 예약 판매…"추석 김치 수요 겨냥"
이마트는 추석 연휴를 앞두고 김치를 담그려는 고객을 위해 절임 배추 예약 판매에 나선다고 오늘(17일) 밝혔습니다.

이마트는 오는 18∼22일 닷새 동안 국내산 절임 배추 10㎏들이 4천 박스를 행사 카드로 구매하면 5천 원씩 할인해 2만 7천 원대에 예약 판매합니다.

절임 배추는 오는 26∼27일 매장에서 수령할 수 있습니다.

이마트는 매년 10월 중순 이후 겨울 김장 수요에 맞춰 절임 배추 사전 예약을 한 차례 진행했으나 올해는 추석 연휴가 길고 가족 단위 식사 수요가 늘 것으로 보여 처음으로 명절 전 특별 예약 판매에 나선다고 설명했습니다.

특히 이번에는 이마트 앱의 '오더픽' 서비스로 주문할 수 있어 매장 밖에서 영업 전부터 줄을 서지 않아도 됩니다.

절임 배추는 강원 영월과 경북 영양·문경 지역의 준고랭지∼고랭지에서 재배된 여름 배추로 박스당 4∼8포기가 들어 있습니다.

포기당 5천 원대로 일반 배추 소매가보다 저렴합니다.

한국농수산식품유통공사 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 15일 기준 배추 상품 한 포기의 평균 소매가는 6천336원입니다.

이마트는 김치 양념(4㎏)도 같은 기간 행사 카드로 구매하면 5천 원 할인해 3만 4천 원대에 팝니다.

윤샘이 이마트 채소 바이어는 "긴 명절 연휴를 앞두고 김치를 담그려는 수요가 늘어날 것으로 보고 절임 배추 사전 예약 행사를 특별 기획했다"며 "고객이 고물가 속 합리적인 가격에 명절 준비를 할 수 있기를 바란다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지