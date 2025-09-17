조현, 방중길에 "시진핑, 방한할 것으로 알아…구체 내용 협의"

▲ 조현 외교부 장관이 17일 서울 강서구 김포국제공항에서 중국 베이징으로 출국하기 전 취재진 질문에 답하고 있다.

조현 외교부 장관은 오늘(17일) 오후 중국 베이징에서 열리는 한중 외교장관 회담에서 다음 달 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의 계기 시진핑 주석의 방한 관련 세부 내용을 협의할 것이라고 밝혔습니다.조 장관은 오늘 오전 출국에 앞서 김포국제공항에서 기자들과 만나 시 주석 방한에 대한 중국 측의 확답을 받을지를 묻는 질문을 받고 "확답이라기보다는 APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있는데, 거기에 대해서 구체적 내용을 협의하게 될 것"이라고 말했습니다.사실상 시 주석의 방한은 확정된 상태로, 이를 위한 외교 당국 간 협의 절차를 진행하겠다는 의미로 풀이됩니다.조 장관은 "한중 관계의 발전 방안을 모색하고 현안들을 논의할 계획"이라면서 북한 문제, 중국의 서해상 무단 구조물 논란 등을 의제로 올리겠다는 뜻을 드러냈습니다.조 장관은 "이웃 국가 간에는 서로 협력하고 잘 지내야 한다"면서도 "바람직하지 않은 이슈가 있으면 분명하게 밝히고 문제점을 지적해야 한다. 서해 해상 구조물 문제는 우리나라로서는 분명히 그런 중에 하나라고 생각한다"고 말했습니다.이어 "이 문제에 문제를 제기하고 조속한 해결 방안을 찾도록 하겠다"고 덧붙였습니다.또, 최근 중국 전승절 행사에 김정은 국무위원장이 방중한 만큼 관련한 이야기를 듣게 될 것이라면서 중국 측에 건설적이고 중요한 역할을 해주길 요청하겠다는 입장을 밝혔습니다.왕이 중국 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 오늘 회담에서 한미가 협의 중인 동맹 현대화 등에 대한 견제 메시지 등을 내놓을 가능성이 있습니다.중국 관영 매체 환구시보는 어제 사설에서 조 장관 방중이 중국과의 관계를 개선하려는 한국의 적극적 의사 표현이라며, APEC에서 한중이 도널드 트럼프 미국 행정부의 보호주의에 반대 목소리를 내자고 주장한 바 있습니다.(사진=연합뉴스)