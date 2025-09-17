'방중 출국' 조현 "시진핑 APEC 계기 방한할 것으로 알아"

▲ 조현 외교부 장관이 17일 서울 강서구 김포국제공항에서 중국 베이징으로 출국하기 전 취재진 질문에 답하고 있다.

중국과 외교장관 회담을 위해 오늘(17일) 베이징으로 출국하는 조현 외교부 장관은 시진핑 중국 국가주석이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 방한할 것이라고 밝혔습니다.조 장관은 김포공항에서 출국 전 취재진과 만나 "APEC 회의에 시 주석이 방한할 것으로 알고 있다"며 "그에 관해 구체적 내용을 서로 협의하게 될 것"이라고 말했습니다.조 장관은 외교장관 회담 의제에 대해 "한중 간 협력 관계를 어떻게 발전시킬 것인가, 동북아에서 긴장을 어떻게 완화할 것인가" 등이 있다며, "얼마 전 김정은 국무위원장이 방중했기 때문에 그 이야기도 듣고 북한 문제에 관해서도 한중 간 협의할 계획"이라고 말했습니다.김 위원장 방중 당시 중국이 한반도 비핵화를 거론하지 않은 점을 두고선 "북한 문제에 관해 우리 정부가 중국의 건설적 역할을 촉구해 온 바 있다"며 "이번에도 그런 방향에서 중국에 역할을 할 수 있다면 해줄 것을 요청할 계획"이라고 밝혔습니다.조 장관은 중국이 서해에 무단으로 설치하는 구조물에 대해 "이웃 국가 간에 잘 지내야 하지만, 바람직하지 않은 이슈가 있으면 분명히 지적해야 할 것"이라며 "문제를 제기하고 조속한 해결 방안을 찾겠다"고 말했습니다.그는 "중국은 우리한테 매우 중요한 이웃"이라며 "한중 관계의 발전적 방향을 모색하고 현안을 논의하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)