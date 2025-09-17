PGA, 내년 개막전 개최 코스 27년 만에 변경

▲ 지난해 더 센트리 최종일 마쓰야마의 아이언샷

내년 미국프로골프(PGA) 투어 개막전 더 센트리의 개최 코스가 27년 만에 바뀝니다.PGA 투어는 더 센트리가 내년에는 미국 하와이주 마우이섬의 카팔루아 리조트 플랜테이션 코스(파73)에서 열리지 못한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.해마다 새해 첫째 주에 열리는 더 센트리는 내년에는 1월 9일 개막할 예정입니다.카팔루아 리조트는 1999년부터 올해까지 26년 동안 더 센트리를 개최했습니다.내년에 카팔루아 리조트에서 대회를 치르지 못하는 이유는 마우이섬이 겪는 극심한 가뭄에 있습니다.지난 2023년부터 강우량이 크게 적어진 마우이섬은 지난 9월부터 '물 부족 상태 2단계'에 들어가 제한 급수를 시작했습니다.골프장에도 물을 댈 수가 없어서 이미 플랜테이션 코스는 두 달째 문을 닫았고 페어웨이 잔디는 갈색으로 변했습니다.PGA 투어는 "가뭄이 계속되고 잔디 관리가 어려워 도저히 대회를 이곳에서 치르지 못하겠다는 결론에 이르렀다"고 설명했습니다.PGA 투어는 다른 개최 장소를 물색 중이라고 덧붙였습니다.1953년에 시작된 더 센트리는 네바다주 라스베이거스, 캘리포니아주 칼즈배드 등에서 열리다가 1999년부터는 플랜테이션 코스에서 줄곧 열렸습니다.지난해 더 센트리에서는 마쓰야마 히데키(일본)가 우승했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)