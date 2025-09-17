'16강행 좌절' 한국 남자배구, 세계선수권서 유종의 미 거둘까

▲ 국민의례 하는 한국 남자배구 대표팀

11년 만에 출전한 2025 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회에서 16강 진출에 실패한 한국 남자배구 대표팀이 마지막 도전에 나섭니다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 18일 오전 11시 30분 필리핀 케손시티에서 북유럽의 '복병' 핀란드와 대회 C조 조별리그 최종전을 치릅니다.지난 2014년 이후 무려 11년 만에 세계선수권 무대에 복귀한 우리나라가 이번 세계선수권에서 치르는 마지막 경기입니다.우리나라는 1차전에서 세계 4위 프랑스에 0대 3으로 패한 데 이어 세계 9위 아르헨티나와 2차전에서 한 세트를 따냈지만 1대 3으로 지면서 2연패로 조별리그 탈락이 확정된 상태입니다.이번 대회에선 32개 팀이 네 팀씩 8개 조로 나눠 조별리그를 벌여 각 조 1, 2위가 16강에 오릅니다.2연승을 달린 아르헨티나(승점 5)가 16강 진출을 확정했고, 나란히 1승 1패를 기록 중인 프랑스(승점 4)와 핀란드(승점 3)가 2, 3위에 랭크돼 있습니다.우리나라는 승점을 확보하지 못한 채 최하위로 밀렸습니다.세계 26위인 우리나라로선 나머지 3개국 중 세계랭킹이 가장 낮은 핀란드(18위)를 상대로 승리 또는 승점 사냥에 나섭니다.이번 대회에선 한국 V리그와 마찬가지로 3대 0 또는 3대 1 승리 시 승점 3, 3대 2 승리 시 승점 2, 2대 3 패배 시 승점 1을 부여합니다.3차전에서 맞붙는 핀란드는 이번 대회에서 만만찮은 실력을 과시했습니다.아르헨티나와 개막전에서 풀세트 접전 끝에 2대 3으로 져 승점 1을 얻었고, 2차전에선 작년 파리 올림픽 금메달에 빛나는 프랑스를 3대 2로 제압하는 '코트 반란'을 일으켰습니다.우리나라는 핀란드와 역대 상대 전적에서 4승 9패로 열세에 놓여 있습니다.김호철 현 IBK기업은행 감독이 대표팀을 지휘했던 2017년 6월 4일 FIVB 월드리그 서울 대회 때 3대 2로 꺾었지만, 이전에는 높이와 파워에서 앞선 핀란드에 고전했습니다.핀란드 선수 중에선 프랑스전에서 20점을 뽑은 아포짓 스파이커 요나스 요켈라와 15득점을 기록한 아웃사이드 히터 루카 마르틸라가 경계 대상입니다.우리 대표팀은 좌우 쌍포인 허수봉(현대캐피탈)과 임동혁(국군체육부대)이 공격을 이끕니다.(사진=FIVB 홈피 캡처, 연합뉴스)