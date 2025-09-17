'돌싱포맨' 이지혜, 사상 초유 '수영복 기자회견'···"얼굴은 했지만 몸은 자연" 당당하게 겨밍아웃

이지혜가 수영복 기자회견을 연 이유를 밝혔다.



16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에서는 '퀸 오브 퀸' 특집으로 이지혜, 손담비, 김똘똘이 게스트로 등장했다.



이날 방송에서 돌싱들은 대한민국 3대 기자회견을 언급했다. 이들이 언급한 3대 기자회견은 나훈아의 벨트 기자회견, 이상민의 이혼 기자회견 그리고 이지혜의 수영복 기자회견.



이에 이지혜는 "그때 당시 제가 발육이 상당했다. 그러다 보니 수술을 했다는 오해가 있었다"라며 말문을 열었다.



이어 그는 "난 사실 다른 덴 했어도 가슴은 안 했다. 얼굴은 했다. 그런데 몸은 자연이다"라며 당당한 모습을 보였다.



그리고 이지혜는 "그래서 당시 회사에서 가슴 수술 안 했다는 걸 증명하려 공식 기자회견을 열었다. 그래서 수영복을 입고 기자회견을 한 거다"라며 사상 초유의 기자회견을 열었던 이유를 밝혔다.



이에 패널들은 어떻게 수술을 안 했다는 걸 증명한 건지 물었다. 그러자 이지혜는 "당시에는 겨드랑이를 오픈하면 수술 흉터를 확인할 수 있었다. 그래서 기자회견에서 겨드랑이를 오픈했다"라며 당당하게 겨밍아웃을 했던 당시 기사 사진을 공개해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)