"야!" "인간 돼라" 또 난장판…'나경원 간사' 부결

국회 법제사법 위원회에선 국민의힘 나경원 의원을 간사로 선임하는 안건이 민주당의 반대로 부결됐습니다. 다른 당의 간사 선임을 문제 삼아 표결에 부친 것도, 무산시킨 것도 이번이 처음인데, 국민의힘은 간사를 뽑는 것은 각 당의 추천을 존중하는 게 관행이라며 반발했습니다.



그동안 상정되지 않았던 국민의힘 나경원 의원의 야당 간사 선임안이 어제(16일) 국회 법제사법위원회에 정식 안건으로 올랐습니다.



회의 시작부터 고성이 오갔습니다.



민주당 등 범여권은 "나 의원이 윤석열 전 대통령을 면회하는 등 내란을 옹호하는 행보를 보였다", "국회 패스트트랙 충돌 사건에서 검찰이 나 의원에게 징역 2년을 구형했다"는 이유로 간사 선임에 반대했습니다.



이해충돌 소지가 있다는 것입니다.



[최혁진/무소속 의원 : 다시는 이런 인간이, 이런 사람이 국회의원 배지를 달고 간사까지 나오는 일은 절대로 없어야 한다고… (야!) 누가 야에요, 누가! (이리 와봐! 인간이라니!)]



국민의힘은 국회 상임위원회 간사는 '호선'하게 돼 있는 국회법을 들어, 간사 선출은 각 당의 추천을 존중하는 게 관행이라고 반발했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 6선 의원 하신 추미애 의원님, 간사 선임에 대해서 표결한 적 한 번이라도 있으셨습니까? 이게 바로 의회 독재입니다.]



상대의 가족까지 언급되면서 충돌은 더욱 격해졌습니다.



[박지원/민주당 의원 : 남편이 법원장이니까 아내가 법사위 간사 해서 되느냐, 남편까지 욕 먹이고 있잖아요.]



[곽규택/국민의힘 의원 : 사모님은 뭐하세요 지금? (돌아가셨어요.) 그렇죠, 그런 말씀 하시면 안 되는 거예요.]



[인간 좀 돼라, 인간 좀! (아까 이야기 누가 먼저 했어요?) 인간이 되라고!]



민주당 소속 추미애 법사위원장은 간사 선임안을 무기명 투표에 부쳤고, 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 투표수 10표, 반대 10표로 부결됐습니다.



상임위 간사 선임안이 표결에 부쳐져 부결된 것은 헌정 사상 처음입니다.



민주당은 일사부재의 원칙에 따라 이번 정기국회에서는 나 의원을 간사로 선임할 수 없다고 주장했고, 국민의힘은 "터무니없는 얘기"라며 간사 선임은 일사부재의 원칙에 해당하지 않는다고 반발했습니다.



