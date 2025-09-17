부상 딛고 '2m34' 넘었다…3년 만에 도쿄서 값진 은메달

<앵커>



높이뛰기 간판 우상혁 선수가 육상 세계선수권에서 값진 은메달을 따냈습니다. 금메달은 아쉽게 놓쳤지만 2022년 준우승 이후

3년 만에 다시 시상대에 오르게 됐습니다.



도쿄에서 이정찬 기자가 보도합니다.



<기자>



우상혁은 4년 전, 도쿄올림픽 당시 한국신기록을 작성했던 바로 그 경기장에서 다시 힘차게 날아올랐습니다.



전체 13명 선수 가운데 가장 먼저 도약을 시작해 2m24까지 가볍게 통과했고, 2m28과 2m31은 2차 시기에 바를 넘었습니다.



4명이 남아 도전을 이어간 '2m34'에서 위기가 찾아왔습니다.



1·2차 시기에 잇따라 실패해 벼랑 끝까지 몰린 상황에서도 포기하지 않았습니다.



도움닫기 거리를 조정한 뒤 3차 시기에 나섰고 관중의 박수소리에 맞춰 기어이 바를 넘었습니다.



파리올림픽 챔피언 해미시 커도 극적으로 3차 시기에 2m34를 넘어 승부는 '2파전'으로 압축된 가운데, 커가 먼저 2m36을 넘어 균형을 깼습니다.



우상혁은 자신의 한국 기록보다 2cm 높은 2m38로 바를 올려 승부수를 띄웠지만 한국 육상 사상 첫 금메달까지는 높이가 살짝 부족했습니다.



그래도 지난해 파리올림픽의 부진과 한 달 전 갑자기 찾아온 종아리 부상을 딛고 2022년 이후 3년 만이자 한국 육상 사상 두 번째 '세계선수권 은메달'을 목에 걸고 환하게 웃었습니다.



[우상혁/높이뛰기 국가대표 : 도쿄 스타디움에서 은메달을 따서 제 노력이 또다시 한번 증명된 것 같고요. 제 종아리가 버텨준 것만으로도 오늘 너무 감사한 것 같아요.]



값진 은메달을 목에 건 우상혁은 내년 아시안게임 금빛 도약을 향해 더욱 힘차게 달려가겠다고 다짐했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 하성원)