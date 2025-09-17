시외버스가 터널 벽 들이받고 화재…30여 명 부상

<앵커>



어젯(16일)밤 경기도 용인의 한 터널을 달리던 버스에 불이 나 1시간 만에 꺼졌습니다. 버스가 터널 벽을 들이받은 뒤 불이 붙으며 30여 명이 다쳤습니다.



밤사이 사건 사고 소식, 김지욱 기자가 보도합니다.



<기자>



버스 1대가 앙상한 뼈대만 남긴 채 전부 불에 탔습니다.



어젯밤 9시 20분쯤 영동고속도로 강릉 방면 마성터널을 지나던 충북 진천행 시외버스에 불이 났습니다.



이 불로 5명이 크게 다쳤고, 31명은 경상을 입어 병원에 옮겨졌습니다.



소방 당국은 대응 2단계를 발령하고 화재 발생 약 1시간 만에 불을 모두 껐습니다.



경찰은 달리던 버스가 터널 벽을 들이받은 뒤 불이 시작된 것으로 보고, 30대 남성 운전자를 상대로 사고 경위를 조사하고 있습니다.



---



어젯밤 9시쯤 서울 서대문구의 한 주상복합 건물 지하 4층 주차장에서 승용차 1대에 불이 났습니다.



[이재준/목격자 : 연기가 독해서 숨쉬기 힘들 정도였고, 하얀 연기가 자욱했었고요.]



이 화재로 20대 여성 1명이 다쳐 병원에 옮겨졌습니다.



불길은 30분 만에 잡혔지만, 차량이 모두 탔고 주차장에 있던 사람들도 대피했습니다.



소방 당국은 주차돼 있던 차량 뒷좌석에서 불길이 시작된 것으로 보고, 화재 원인을 조사하고 있습니다.



---



어젯밤 9시 반쯤에는 강원도 동해시 천곡동의 5층짜리 아파트 3층에서 불이 났습니다.



이 불로 집에 있던 50대 남성 1명이 병원에 옮겨졌지만 숨졌습니다.



같은 아파트 거주자 3명은 병원으로 옮겨졌고, 1명은 스스로 대피했습니다.



불은 집 1채를 모두 태우고 약 4천만 원의 재산피해를 낸 뒤 20분 만에 꺼졌습니다.



소방 당국은 부엌에서 불이 시작된 것으로 보고 오늘 현장 감식을 진행할 예정입니다.



(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 경기소방재난본부·강원소방재난본부)