1. '통일교 의혹' 권성동 구속…오늘 한학자 출석



통일교로부터 불법 정치자금을 수수한 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원이 밤 사이 구속됐습니다. 특검팀 출석 요구에 세 차례 불응했던 한학자 통일교 총재는 오늘(17일) 오전 특검에 출석해 조사를 받습니다.



2. "반도체·의약품 관세, 차보다 높을 수도"



트럼프 미국 대통령이 수익성이 좋은 반도체와 의약품은 자동차보다 높은 관세를 부과할 수 있다고 말했습니다. 1·2심 모두 패소했던 상호관세 소송에서는 대법원에서 대역전을 자신했습니다.



3. "'4년 연임' 개헌이 과제 1호"…내년에 국민투표?



이재명 정부가 추진할 국정과제 123개 중 1호는 대통령 임기를 5년 단임에서 4년 연임으로 바꾸는 개헌이 선정됐습니다. 이르면 내년 지방선거 때 찬반 국민 투표를 함께 실시하겠다는 계획입니다.



4. 우상혁, 부상 딛고 세계선수권 '값진 은메달'



높이뛰기 간판 우상혁 선수가 육상 세계선수권에서 은메달을 따냈습니다. 부상을 딛고 2m34를 넘어 3년 만에 다시 시상대에 올랐습니다.