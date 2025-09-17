뉴스

내주 한미 고위국방회의 개최…'전작권·동맹현대화' 논의 관측

전형우 기자
작성 2025.09.17 04:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
내주 한미 고위국방회의 개최…'전작권·동맹현대화' 논의 관측
한국과 미국 국방 당국의 고위급 회의체인 '통합국방협의체'(KIDD) 회의가 내주 서울에서 열린다고 소식통들이 16일(현지시간) 전했습니다.

이들 소식통은 "제26차 KIDD 회의가 오는 23∼24일 서울에서 개최될 예정"이라고 말했습니다.

KIDD 회의는 한미 간 적시적이고 효과적인 안보 협의를 위해 2011년 시작한 고위급 회의체입니다.

매년 1∼2차례 한미가 번갈아 개최해왔으며, 지난 5월 26차 회의에 이어 4개월여 만에 열리는 것이자, 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 두 번째로 개최되는 것입니다.

미국 측에서는 존 노 국방부 동아시아 담당 부차관보가 수석대표로 나섭니다.

한국은 국방정책실장이 보통 수석대표를 맡지만, 현재 공석이어서 직무대리인 윤봉희 국방부 정책기획관이 대신할 것으로 예상됩니다.

이번 회의에서는 한반도 방위의 핵심인 연합태세 강화를 통한 북한 핵·미사일 등 억제 방안뿐 아니라 한미 간 다양한 국방 현안이 논의될 것으로 전망됩니다.

우선 이재명 정부가 16일(한국시간) 국방 분야 핵심 국정과제를 발표하면서 과제의 하나로 '임기 내 전시작전통제권(전작권) 전환'을 꼽은 만큼, 현재 미군 4성 장군인 한미연합사령관이 행사하는 전작권을 한국으로 전환하는 논의가 이뤄질 것으로 보입니다.

한미동맹 현대화 차원에서 거론되는 주한미군 '전략적 유연성' 문제도 의제가 될 수 있으며, 인도·태평양 지역에서 중국의 군사 굴기를 억제하기 위한 안보 분담도 논의 대상이 될 수 있을 것으로 관측됩니다.

아울러 한미 간 국방 분야 조선 및 MRO(보수·수리·정비) 등 방위산업과 국방과학기술 분야 협력, 트럼프 2기 행정부 들어 글로벌 동맹국에 요구하는 국방비 증액 문제 등도 회의 의제가 될 수 있을 전망입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전형우 기자 사진
전형우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지