한학자 오늘 출석…'서희건설 소개' 함성득 소환

김건희 특검팀의 소환 통보에 3차례 응하지 않았던 한학자 통일교 총재가 오늘(17일) 특검에 출석합니다. 특검팀은 한 총재를 상대로 통일교 인사가 권성동 의원에게 정치자금을 전달하는 것을 승인했는지 등을 조사할 예정입니다.



조윤하 기자가 보도합니다.



통일교 한학자 총재가 오늘 오전 10시, 서울 광화문 김건희 특검팀 사무실에 자진 출석해 조사를 받습니다.



통일교 측은 어제 한 총재의 자진출석 의사를 밝히며 "특검팀과의 사전 협의는 없었다"고 설명했습니다.



특검팀은 "공식적으로 연락받은 건 없다"면서도 "한 총재가 출석한다면 조사를 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.



앞서 건강상 이유를 들어 특검팀 소환에 세 차례나 응하지 않았던 한 총재가 특검에 출석해 조사를 받는 것은 이번이 처음입니다.



특검팀은 오늘 한 총재를 상대로 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 2022년 1월 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하는 과정에서 사전 승인을 했는지와 윤 씨가 건진법사를 통해 김 여사에게 샤넬백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했는지 여부를 조사할 예정입니다.



한편 특검팀은 어제 서희건설 이봉관 회장과 김건희 여사를 서로 소개해 준 인물로 알려진 함성득 경기대 교수를 참고인 신분으로 소환해 조사했습니다.



특검팀은 지난 2022년 3월 이 회장이 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 귀금속을 건넨 자리에 함 교수가 동석했을 가능성에 대해 수사 중인 것으로 알려졌습니다.



앞서 함 교수는 셋이서 자리를 가진 적은 있지만, 이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 건네는 건 본 적이 없단 입장을 밝힌 바 있습니다.



(영상편집 : 안여진)