"조희대 탄핵 사유 충분"…"이 대통령 탄핵 검토"

민주당의 대법원장 사퇴 압박이 연일 이어지고 있습니다. 이번에는 원내 지도부 인사가 조희대 대법원장의 탄핵 사유가 충분하다고 말했습니다. 국민의힘은 반민주적 발상이라며 이재명 대통령에 대한 탄핵을 검토하겠다며 맞불을 놨습니다.



이어서 민경호 기자입니다.



조희대 대법원장 사퇴를 공개 촉구하며 대법원장 사퇴론에 불을 지핀 민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장이 다시 조 대법원장의 사퇴를 압박하고 나섰습니다.



조 대법원장을 향해 "내란범 윤석열과 내란 재판을 교란하는 한통속"이라고 SNS에 적었습니다.



5선 박지원 의원도 "국회 법사위 경력 16년 동안 사법부를 옹호해 왔지만 지금은 조 대법원장이 사퇴하는 게 사법부를 살리는 길"이라고 거들었고, 당 원내소통수석부대표는 개인 의견이라고 선을 긋긴 했지만, 조 대법원장의 탄핵 사유가 충분하다고 말했습니다.



[박상혁/더불어민주당 원내수석부대표 (CBS라디오 김현정의 뉴스쇼) : 대선후보를 법원이 스스로 교체하게끔 나섰던 이 상황들만큼 반헌법적 위헌적 상황이 어디 있겠습니까? 저는 그런(탄핵의) 충분한 이유가 있다고 생각합니다.]



지난 5월 대법원이 대선을 앞두고 당시 이재명 후보의 선거법 위반 사건을 유죄 취지로 파기 환송한 것을 겨냥한 것입니다.



여당의 조 대법원장 사퇴 압박에, 국민의힘은 긴급 의원총회를 소집했습니다.



"삼권분립을 정면으로 부정하는 폭거이자 법원을 인민재판소로 전락시키려는 반민주적 발상"이라고 맹비난했습니다.



강유정 대통령실 대변인이 "원칙적으로 공감한다"는 발언으로 논란을 빚을 것을 두고는, 대통령실이 조 대법원장 사퇴 요구에 동조한 거라고 주장했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 이재명 대통령의 탄핵까지도 법적으로 검토를 하고 있다는 점을 말씀을 드립니다. 그러한 절차를 진행하기 위한 작업에 착수했다는 점을 말씀을 드립니다.]



국민의힘은 오는 21일 대구에서 대규모 규탄대회 개최를 검토하는 등 장외투쟁 카드도 꺼내 들었습니다.



