"권력 가진 특별한 존재로 착각"…대법원장 겨냥?

<앵커>



이재명 대통령이 공직자가 권력을 가진 특별한 존재인 것처럼 착각하는 경우가 있다며, 그런 착각에 빠지지 않게 노력하는 게 중요하다고 밝혔습니다. 공직 사회 전체를 향한 말이었지만, 민주당에서 사퇴 요구가 나오고 있는 조희대 대법원장을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔습니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 정부 1기 내각 구성이 완료된 후 첫 국무회의가 정부세종청사에서 열렸습니다.



그제(15일) 임명장을 받은 최교진 교육부 장관, 원민경 여성가족부 장관 등이 처음 참석했는데, 이 대통령은 공직자의 역할과 중요성을 얘기했습니다.



[이재명 대통령 : 열성을 다 하고 유능하면 전혀 다른 세상을 만들 수도 있지만 반대로 보면 공직자 몇몇에 의해서 그 나라 운명이 판이하게 바뀌기도 합니다. 망하기도 하죠.]



선거를 통해서든 임명을 통해서든 권력의 원천은 언제나 국민이라며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 자기가 마치 그 권력을 가진 특별한 존재인 것처럼 착각하는 경우가 있는데 그런 착각에 빠지지 않도록 노력하는 게 정말 중요하겠다.]



국무위원들 앞에서 공직자의 자세를 강조한 말이었지만, 민주당에서 조희대 대법원장에 대한 사퇴 요구가 분출하는 상황에서 나온 발언이다 보니 조 대법원장을 비롯한 사법부를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 제기됐습니다.



대통령실은 다만 조 대법원장 거취 관련 논의는 없었다고 선을 그었습니다.



[우상호/대통령실 정무수석 (연합뉴스TV '뉴스1번지') : 대법원장의 거취에 대해서 대통령실이 거론하는 것은 적절치 않다 이런 생각을 가지고 있고요. 실제 그런 취지에서 논의된 바도 없고 또 앞으로도 논의할 계획이 없습니다.]



그러면서도 대통령실은 사법개혁의 취지와 필요성에는 공감한다는 입장을 밝혀 조희대 사법부에 대한 여권의 압박은 계속될 것으로 보입니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 남 일)