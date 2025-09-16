한학자 내일 출석…'서희건설 소개' 함성득 소환

<앵커>



이번에는 김건희 특검팀 사무실을 가보겠습니다. 특검팀 소환 통보에 세 차례나 응하지 않았던 한학자 통일교 총재가 내일(17일) 출석합니다. 현장 연결해서 자세한 내용 물어보겠습니다.



전연남 기자, 내일 출석은 조율이 된 건가요?



<기자>



네, 통일교 측은 오늘 한학자 총재가 내일 오전 10시, 이곳 김건희 특검팀 사무실에 자진 출석해 조사를 받을 것이라고 밝혔습니다.



다만, 특검팀과의 사전 협의는 없었다고 설명했습니다.



특검팀도 공식적으로 연락받은 건 없다면서도 한 총재가 출석한다면 조사를 진행할 예정이라고 밝혔습니다.



앞서 한 총재는 건강상 이유를 들어 특검팀 소환에 3차례나 응하지 않았는데요.



이에 따라 특검팀은 체포 영장 청구 가능성을 시사하는 등 강경 대응을 예고했습니다.



특검팀은 내일 한 총재를 상대로, 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 2022년 1월 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하는 과정에서 사전 승인을 했는지와, 윤 씨가 건진법사를 통해 김 여사에게 샤넬백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했는지 여부를 조사할 예정입니다.



<앵커>



그리고 서희건설의 매관매직 의혹과 관련해서 오늘 소환된 인물이 있다고요?



<기자>



네, 특검팀이 오늘 참고인 신분으로 소환한 인사는 서희건설 이봉관 회장과 김건희 여사를 서로 소개해 준 인물로 알려진 함성득 경기대 교수입니다.



특검팀은 지난 2022년 3월 이 회장이 김 여사에게 반클리프 아펠 목걸이 등 귀금속을 건넨 자리에 함 교수가 동석했을 가능성에 대해 수사 중인 것으로 알려졌습니다.



이에 함 교수는 셋이서 자리를 가진 적은 있지만, 이 회장이 김 여사에게 목걸이 등을 건네는 건 본 적이 없단 입장을 밝힌 바 있습니다.



(영상취재 : 설민환, 영상편집 : 김종태)