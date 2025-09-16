뉴스

"권력 가진 특별한 존재로 착각"…대법원장 겨냥?

강청완 기자
작성 2025.09.16 20:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 오늘(16일) 국무회의에서, 공직자가 권력을 가진 특별한 존재인 것처럼 착각하는 경우가 있다며, 그런 착각에 빠지지 않게 노력하는 게 중요하다고 밝혔습니다. 표면적으로는 공직 사회 전체를 향한 말이었지만, 민주당에서 사퇴 요구에 탄핵 이야기까지 나오고 있는 조희대 대법원장을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔습니다.

오늘 첫 소식, 강청완 기자가 보도합니다.

<기자>

이재명 정부 1기 내각 구성이 완료된 후 첫 국무회의가 정부세종청사에서 열렸습니다.

어제 임명장을 받은 최교진 교육부 장관, 원민경 여성가족부 장관 등이 처음 참석했는데, 이 대통령은 공직자의 역할과 중요성을 얘기했습니다.

[이재명 대통령 : 열성을 다 하고 유능하면 전혀 다른 세상을 만들 수도 있지만 반대로 보면 공직자 몇몇에 의해서 그 나라 운명이 판이하게 바뀌기도 합니다. 망하기도 하죠.]

선거를 통해서든 임명을 통해서든 권력의 원천은 언제나 국민이라며 이렇게 말했습니다.

[이재명 대통령 : 자기가 마치 그 권력을 가진 특별한 존재인 것처럼 착각하는 경우가 있는데 그런 착각에 빠지지 않도록 노력하는 게 정말 중요하겠다.]

국무위원들 앞에서 공직자의 자세를 강조한 말이었지만, 민주당에서 조희대 대법원장에 대한 사퇴 요구가 분출하는 상황에서 나온 발언이다 보니, 조 대법원장을 비롯한 사법부를 겨냥한 것 아니냐는 해석이 제기됐습니다.

대통령실은 다만 조 대법원장 거취 관련 논의는 없었다고 선을 그었습니다.

[우상호/대통령실 정무수석 (연합뉴스TV '뉴스1번지') : 대법원장의 거취에 대해서 대통령실이 거론하는 것은 적절치 않다 이런 생각을 가지고 있고요. 실제 그런 취지에서 논의된 바도 없고 또 앞으로도 논의할 계획이 없습니다.]

그러면서도 대통령실은 사법개혁의 취지와 필요성에는 공감한다는 입장을 밝혀, 조희대 사법부에 대한 여권의 압박은 계속될 것으로 보입니다.

(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 남 일)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지