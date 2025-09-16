서승재-김원호, 배드민턴 중국 마스터스 16강 진출

▲ 배드민턴 남자복식 서승재, 김원호 선수
배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조가 중국 마스터스 16강에 진출했습니다.
서승재-김원호는 오늘(16일) 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 남자복식 32강에서 중국의 천보양-류이를 2대 1로 제압했습니다.
세계랭킹 9위에 올라 있는 천보양-류이는 서승재-김원호가 지난달 프랑스 파리에서 열린 세계개인선수권 결승에서 꺾었던 상대입니다.
둘은 1게임 초반 연속 실점을 허용하며 불안하게 출발했습니다.
추격에 실패하며 1게임을 내준 뒤 2게임에서도 다소 흔들리는 모습을 보였습니다.
11대 11로 따라붙은 뒤에도 좀처럼 흐름을 잡지 못하다가 2점 차로 승리를 따냈습니다.
마지막 3게임에 들어서면서 비로소 제 실력을 발휘했습니다.
3대 3 동점 이후 점점 격차를 벌렸고, 연속 득점으로 경기를 마무리했습니다.
지난 1월 본격적으로 호흡을 맞춘 서승재-김원호는 올해 열린 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈)를 비롯해 5차례 우승을 합작했고, 7개월 만에 세계랭킹 1위에 올랐습니다.
지난달 세계개인선수권에서는 금메달을 목에 걸며 한국 남자복식의 2회 연속 세계선수권 정상 수성에 성공했습니다.