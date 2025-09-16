서승재-김원호, 배드민턴 중국 마스터스 16강 진출

▲ 배드민턴 남자복식 서승재, 김원호 선수

배드민턴 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호 조가 중국 마스터스 16강에 진출했습니다.서승재-김원호는 오늘(16일) 중국 선전의 선전 아레나에서 열린 대회 남자복식 32강에서 중국의 천보양-류이를 2대 1로 제압했습니다.세계랭킹 9위에 올라 있는 천보양-류이는 서승재-김원호가 지난달 프랑스 파리에서 열린 세계개인선수권 결승에서 꺾었던 상대입니다.둘은 1게임 초반 연속 실점을 허용하며 불안하게 출발했습니다.추격에 실패하며 1게임을 내준 뒤 2게임에서도 다소 흔들리는 모습을 보였습니다.11대 11로 따라붙은 뒤에도 좀처럼 흐름을 잡지 못하다가 2점 차로 승리를 따냈습니다.마지막 3게임에 들어서면서 비로소 제 실력을 발휘했습니다.3대 3 동점 이후 점점 격차를 벌렸고, 연속 득점으로 경기를 마무리했습니다.지난 1월 본격적으로 호흡을 맞춘 서승재-김원호는 올해 열린 3개의 슈퍼 1000 시리즈(말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈)를 비롯해 5차례 우승을 합작했고, 7개월 만에 세계랭킹 1위에 올랐습니다.지난달 세계개인선수권에서는 금메달을 목에 걸며 한국 남자복식의 2회 연속 세계선수권 정상 수성에 성공했습니다.