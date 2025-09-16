[8뉴스 예고] 이 대통령 "공직자, 특별한 존재로 착각 말아야"

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 이 대통령 "공직자, 특별한 존재로 착각 말아야"



이재명 대통령이 권력의 원천은 국민인데, 공직자가 특별한 존재인 것처럼 착각해서는 안 된다고 말했습니다. 조희대 대법원장을 향한 여당의 사퇴 압박이 잇따르는 가운데 나온 이 발언이, 사법부를 겨냥한 것 아니냐는 해석도 나옵니다.



2. 일본 자동차 관세 15%로 인하…대책 마련 부심



미국 정부가 오늘(16일)부터 일본산 자동차에 대한 관세를 기존 27.5%에서 15%로 내렸습니다. 일본과의 관세율 격차가 장기화할 수 있다는 우려에, 현대차는 미국 공장의 생산라인 조정을 검토 중입니다.



3. 권성동 구속 기로…한학자, 내일 특검 출석



권성동 국민의힘 의원이 통일교로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 구속 기로에 섰습니다. 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정됩니다. 세 차례 특검 소환에 불응했던 한학자 통일교 총재는 내일 출석합니다.



4. '고(故) 이재석 경사 순직' 관련 지휘부 대기발령



해경이 고 이재석 경사 순직 사고와 관련해 이광진 인천해양경찰서장과 영흥파출소장, 사고 당시 당직팀장을 대기발령 조치했습니다.



자세한 내용, 잠시 후 8시 뉴스에서 전해드립니다.