중국 외교부 "고 이재석 경사 애도…희생 정신 높이 평가"

▲ 15일 인천 서구 인천해양경찰서에서 엄수된 '해양경찰관 고(故) 이재석 경사 영결식'에서 김용진 해양경찰청장이 헌화 후 경례하고 있다.

중국 정부는 갯벌에 고립된 중국인 노인을 구조하다 순직한 한국 해경 고 이재석 경사를 애도한다고 밝혔습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "최근 이재석 한국 해경이 중국 공민을 구하다 순직했다"면서 "삼가 그의 안타까운 사망을 애도하고, 그의 가족에 진심 어린 위로를 전하며, 자신을 희생해 남을 구한 이재석 선생의 정신을 높이 평가한다"고 말했습니다.린 대변인은 또 "올해 6월 중국 장자제에서 운전기사 샤오보 씨가 생명을 희생해 한국 승객 10여 명의 안전을 지켰고, 양국 매체에 긍정적인 반향이 있었다"며 "중한 간에는 이런 감동적인 이야기가 많이 있고, 이 모두가 양국 인민 간의 우호 감정을 증명하고 심화하고 있다"고 평가했습니다.앞서 인천해양경찰서 영흥파출소 소속이었던 이 경사는 지난 11일 새벽 인천 옹진군 영흥도 갯벌에 고립된 중국 국적 70대 A 씨를 구조하던 중 실종됐고 6시간여 만에 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.그는 발을 다친 A 씨를 구조하는 과정에서 물이 허리 높이까지 차오르자 자신의 부력조끼를 벗어서 건네고 함께 육지로 이동하다가 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.중국 외교부는 어제(15일) 엄수된 이 경사의 영결식에 주한 중국대사관이 대표로 참석했다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)