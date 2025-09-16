수원시 초등학교 '핵폭탄' 협박 신고…"용의자는 초등학생"

▲ 경기 수원권선경찰서 전경

초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다는 내용의 협박 신고가 접수돼 경찰이 수사 중인 가운데 해당 신고를 한 유력한 용의자가 초등학생인 것으로 확인됐습니다.경기 수원권선경찰서는 이 사건 용의자로 초등학생 A군을 특정해 사실관계를 조사 중이라고 오늘(16일) 밝혔습니다.A 군은 오늘 오전 11시 20분쯤 119 안전신고센터 홈페이지 '신고하기' 란에 "수원시 권선구 소재 B 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다"는 게시글을 올린 혐의를 받고 있습니다.경찰은 소방당국으로부터 이런 내용을 전달받고, 학교에 있던 학생과 교직원 등 280여 명을 밖으로 대피시켰습니다.이어 경찰특공대와 군 폭발물처리반 등 관련 기관의 대원들을 투입해 1시간 40여분 동안 내부를 수색한 끝에 폭발물이 없다고 결론 내렸습니다.경찰은 낮 12시 40분쯤 안전 확인을 마침과 동시에 문제의 게시글 글쓴이를 A 군으로 특정했습니다.A 군은 협박 글을 쓴 혐의를 부인하고 있습니다.경찰은 A 군 부모 동의를 받아 휴대전화 포렌식 작업 등을 거쳐 사건 경위를 파악할 방침입니다.다만 A 군이 촉법소년(형사미성년자)이므로, 혐의가 사실로 드러난다고 해도 공중협박죄 등의 형사 처벌은 불가합니다.경찰 관계자는 "당사자가 부인하고 있으므로, 휴대전화 포렌식 등 여러 기법을 동원해 수사할 방침"이라며 "아직 사실관계에 대한 확인이 더 필요하다"고 했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)