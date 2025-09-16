KBL, '수비·스크린 기여 인정' 지표 개발

▲ 16일 경기 규칙 설명회에서 이승무 KBL 심판이 발표하고 있다.

국내 남자프로농구에 '궂은일'을 인정하는 기록 지표가 신설됩니다.KBL 경기본부는 오늘(16일) 서울 강남구 KBL센터에서 경기 규칙 설명회를 열어 2025-2026시즌 판정 관련 변화와 신규 사업 계획 등을 전했습니다.이 자리에서 경기본부는 수비에서 볼을 걷어내는 '굴절'(디플렉션)과 득점에 기여한 스크린 동작을 인정하는 '스크린 어시스트' 기록 지표를 개발해 이번 시즌부터 제공할 계획이라고 밝혔습니다.발표자로 나선 이승무 KBL 심판은 "기록이 스타 플레이어에 위주로 많이 생성되다 보니 보이지 않는 곳에서 열심히 하는 선수들에 대해서도 지표가 필요하다고 생각해 개발하게 됐다"고 설명했습니다.여기에 KBL은 인공지능(AI)을 활용한 심판 배정프로그램 개발도 추진 중입니다.심판들이 리포트를 올리거나 판정 관련 데이터를 축적하는 경기분석시스템 자료를 통해 AI로 심판을 배정하겠다는 겁니다.KBL은 2025-2026시즌 데이터를 확보한 뒤 2026-2027시즌부터 본격적으로 운영할 방침입니다.이 심판은 "AI 배정은 아시아에 없는 시스템으로 안다. 공정성과 투명성, 신뢰를 강화하기 위한 것"이라고 말했습니다.설명회에선 다가오는 시즌 파울을 비롯한 판정 관련 변화도 소개됐습니다.트랜지션 상황에서 발을 움직이지 않은 채 팔을 뻗어 상대를 제지하는 동작이 지난 시즌 국제농구연맹(FIBA) 가이드라인에 따라 일반 파울로 구분됐지만, 이번 시즌엔 언스포츠맨라이크파울(U파울)로 선언됩니다.유재학 경기본부장은 "일본 B리그에서도 이에 대해서는 U파울을 주고 있다. 지난 시즌 일반 파울로 시행해 보니 경기 흐름이 너무 끊기고 수비를 하지 않는 동작이 잦아진다는 지적이 나와서 바꾸게 됐다"고 전했습니다.파울 챌린지의 경우 기존 판독 대상이 된 선수가 아닌 '다른 선수의 파울'까지 추가로 확인해 선언할 수 있도록 하는 등 확대됐습니다.(사진=연합뉴스)