트럼프 국빈 방문에 맞춰 빅테크들 대영 대규모 투자 계획 발표

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령의 영국 국빈 방문에 맞춰 미국 빅테크들이 영국에 대한 대규모 투자 계획을 내놓고 있습니다.로이터 통신에 따르면 구글은 트럼프 대통령의 영국 방문을 앞두고 영국에 50억 파운드, 약 9조 4천억 원 규모의 신규 투자를 할 것이라고 밝혔습니다.또 런던 인근에 새 데이터센터를 연다고 발표했습니다.새 데이터센터는 클라우드, 검색, 지도, 워크스페이스 등 인공지능(AI) 기반 서비스 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다.구글은 또 영국계 에너지 기업 셸과 영국의 에너지 전환, 전력망 안정 등에 기여할 합의도 했다고 밝혔습니다.레이철 리브스 영국 재무장관은 구글이 발표한 성명에서 이번 투자는 영국 경제와 양국 협력관계의 견고함에 대한 강력한 신뢰의 표현이라고 평가습니다.구글은 이번 투자로 영국 내 사업체에서 연간 8천250개 일자리가 창출될 것으로 예상된다고 했습니다.챗GPT 개발사 오픈AI와 AI 반도체 선두 주자인 엔비디아도 영국에서 수십억 달러 투자를 발표한다고 블룸버그 통신이 지난 12일 보도한 바 있습니다.블룸버그는 익명의 소식통들을 인용해 샘 올트먼 오픈AI CEO와 젠슨 황 엔비디아 CEO가 트럼프 대통령의 영국 방문에 동행해 이러한 계획을 공개할 것이라고 전했습니다.두 회사는 런던 소재 데이터센터 업체 엔스케일과 데이터센터 건설 프로젝트를 공동 추진 중인 것으로 전해졌습니다.구글 등 미국 테크 기업들의 투자 발표는 출범 1년여 만에 지지율이 급락해 고전 중인 영국 노동당 정부의 경제 활성화 정책에 힘을 실어줄 것이라는 분석이 나옵니다.미국 고위 당국자들은 트럼프 대통령의 이번 방문 기간에 100억 달러(약 13조 8천억 원) 이상 규모의 경제 합의가 발표될 것이라고 말했다고 로이터는 전했습니다.