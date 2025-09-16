경기 북부 5개 시 연결 고속도로 추진…"2034년 개통"

<앵커>



경기도가 경기 북부의 5개 시 고양, 파주, 양주, 의정부, 남양주를 동서로 잇는 '경기 북부 중심 고속화도로' 건설을 추진합니다. 2034년 개통을 목표로 고양에서 남양주까지 이동시간을 98분 단축해서 경기 북부 대개발을 이끈다는 계획입니다.



최호원 기자입니다.



경기도 의정부시 민락동.



많은 아파트가 들어서면서 지난 2017년 세종 포천고속도로와 이어지는 민락 나들목이 완공됐지만, 여전히 도로 인프라는 부족합니다.



의정부뿐 아니라 다른 북부 지역도 남부에 비해 교통망이 부실해 지역 개발에 큰 어려움을 겪어왔습니다.



이 문제를 획기적으로 개선하기 위해 경기도가 오는 2034년까지 북부를 동서로 잇는 총연장 42.7km의 '경기 북부 중심 고속화도로'를 개통하기로 했습니다.



경기도는 이 도로가 북부 5개 시를 관통하며 남북축 4개 고속도로와 연결될 것이라고 설명했습니다.



[경기도 홍보 영상 : (고양~남양주) 동서 간 통행 거리는 27km, 통행시간은 98분 단축하고, (10km 반경 주민) 약 120만 명이 10분 내 고속도로 접근이 가능하도록 계획되었습니다.]



경기도의 경우 테크노밸리 같은 벤처기업 집적 시설의 88%가 남부에 몰려 있는데, 도로가 완공되면 북부의 기업 유치에도 큰 도움이 될 전망입니다.



또 응급실 도착 시간이 줄어들고, 현재 단 한 곳도 없는 상급종합병원 건립도 기대할 수 있습니다.



경기도는 총사업비 2조 506억 원 가운데 일부를 이른바 '국민 펀드'로 충당할 방침입니다.



[김동연/경기도지사(어제) : 여기 들어가는 공사비가 2조가 조금 넘는데, 그중에 일부를 국민 펀드를 모금할 것이고, 국민 펀드는 도민뿐 아니라 국민들이 참여를 하는데, 아마도 적정한 수익률을 가져갈 수 있는 모델을 만들기 때문에 인기가 좋을 것 같습니다.]



지난 2013년 서울시가 지하철 9호선 건설 당시 1천억 원 규모로 조성했던 시민 펀드의 수익률은 연 4%대였습니다.



이번 도로 건설 사업은 원활히 진행될 경우 오는 2027년 사업 시행자가 확정돼 2029년 착공이 이뤄집니다.



경기도는 다음 달 사업 제안서 접수를 시작하는데, 불투명한 경기 전망과 건설비 증가 우려 속에 민간 투자사들이 얼마나 관심을 보일지가 첫 관건이 될 전망입니다.



(화면제공 : 경기도청)